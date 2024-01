Sami si vyzkoušejte, co umí umělá inteligence z Galaxy S24. Použijte svůj iPhone nebo starší Samsung

Samsung u příležitost premiéry řady Galaxy S24 zpřístupnil i novou verzi webové aplikace Try Galaxy, která je primárně určena pro uživatele iPhonů. A to k tomu, aby si mohli v systému iOS vyzkoušet simulované uživatelské rozhraní One UI 6.1 od Samsungu. Tentokrát však nejde jen o mezigenerační drobnosti, Samsung v této aplikaci umožňuje názorně si prohlédnout několik funkcí umělé inteligence. A vizuální ukázka v simulovaném prostředí je mnohdy názornější, než třeba prezentace funkce na videu.



Aplikaci Try Galaxy stáhnete do podporovaného smartphonu naskenováním tohoto QR kódu

I tentokrát je nutné aplikaci Try Galaxy spustit v prohlížeči Safari, a to minimálně na iPhonu 7 se systémem iOS 14 a novějším. Vůbec poprvé umožňuje Samsung tuto aplikaci spustit i na „eskových“ telefonech řady Galaxy S20 a novějších, a to prostřednictvím prohlížeče Google Chrome. V obou případech je však nutné přes kontextovou nabídku ve webovém prohlížeči „Přidat aplikaci na domovskou obrazovku“ (iPhone) nebo „Nainstalovat aplikaci“ .

Následně se vám otevře virtuální prostředí nadstavby One UI 6.1, které obsahuje ukázky všech posledních softwarových novinek. Mimo jiné i umělé inteligence. Na videu vidíte ukázku funkce Circle to Search, vidíte, jak probíhá překlad telefonního hovoru (téměř) v reálném čase, nebo se podíváte na to, co umí s textem dělat poznámky. Samsung ukáže i některé možnosti generativních úprav fotek, např. dokreslení místa na fotce nebo odstranění odlesků. Poslední funkcí je pak ukázka možností asistenta psaní zpráv, který může textovky překládat doslova na „dosah prstu“.

V rámci simulace se však myslí i na představení všech zařízení řady Galaxy S24 i specifické funkce skládaček Z Flip5 a Z Fold5. Ukázkovou aplikaci Try Galaxy si můžete u podporovaných telefonů nainstalovat z této webové stránky.

