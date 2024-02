Samozřejmě, že v telefonech chceme velké baterie. Energizer se zase pokouší o nemožné, 28 000 mAh je ale příliš

Energizer na veletrhu MWC představí smartphone s obří 28 000mAh baterií. Tato krátká zmínka však znovu rozproudila diskusi o mobilních bateriích. Je samozřejmé, že chceme, aby ve smartphonech měly co největší možnou kapacitu. Jenže mobilní výrobci těch nejvýkonnějších modelů se zastavili okolo kapacity 5 000 mAh, a nikdo s nich nechce zajít nijak daleko. Problémy jsou totiž samotné rozměry a hmotnost telefonu, které se váží na větší kapacity akumulátorů. A pokud je pro zavedené výrobce „flaghsipů“ přidání několika tisíc mAh navrch nereálné, představte si, co to bude znamenat pro Energizer...



Takto vypadal Energizer P18K Pop naživo v roce 2019. Telefon, který se nedostal do prodeje, měl tloušťku 2,6 cm a 18 000mAh baterii, která se dobila za osm a půl hodiny. Vlastně si ani neumím představit telefon podobné koncepce, který by měl mít akumulátor s kapacitou 28 000 mAh...

...vlastně ani nemusíte, protože tato značka vstupuje podruhé do téže řeky. Přesněji řečeno firma Avenir Telecom, která vyrábí smartphony pod licencí značky Energizer. Už v roce 2019 ukázala na veletrhu MWC model P18K Pop, který zcela změnil význam označení „telefon je velký jako cihla“. Výrobce si připravil bohatý marketing, telefon odprezentoval na veletrhu a čekal, jak dopadne v kampani na Indiegogo. A byl to absolutní propadák. Firma chtěla vybrat 1,2 milionů dolarů, ve finále získala 11 tisíc dolarů od celkem dvanácti (!) zájemců.

Nulový zájem, přesto chceme velké baterie

Telefon se tak nikdy neprodával a firma slíbila, že bude koncept nadále vyvíjet. To se dělo až dosud, a plody práce mají být patrné na letošním veletrhu MWC v Barceloně, který se uskuteční koncem února. Výrobce sliboval, že zapracuje na tloušťce „telefono–powerbanky“, ale když její kapacitu ještě zvýší o dalších 10 000 mAh, nějak nám nevychází, že by měl být telefon při zachování úhlopříčky displeje tenší, než před čtyřmi lety. Energizer tak zřejmě bude mít mobilní rekord, ale za cenu, že se možná (opět) nikdy nedostane do prodeje.

To, že o předchůdce nebyl žádný zájem, asi není třeba nijak obhajovat. Telefon s tloušťkou 2,6 cm (a to jsou k němu oficiální parametry ještě hodně shovívavé) byste ani nemuseli dostat do kapsy od kalhot, a plné dobití z nuly na sto trvající osm a půl hodiny je něco, co určitě absolvovat nechcete. A to se bavíme „jen“ o 18 000mAh akumulátoru. Nulový zájem o toto monstrum, u něhož se hmotnost raději neuváděla, však rozhodně neznamená, že jsme s aktuálními kapacitami baterií v mobilech spokojení. Ba naopak.

Zvýšená kapacita se však musí promítnout i v návrhu samotného telefonu. Osobně si dokážu už u nejvýkonnějších modelů současnosti představit akumulátory s kapacitou o 1 000 až 2 000 mAh vyšší, a to i kdyby telefony nabraly na tloušťce několik milimetrů navíc. Počítat tloušťku telefonů na centimetry, to už je zřejmě opravdu za hranou. A jaká je podle vás ideální kapacita baterie telefonu, která by nemusela nijak extrémně navýšit jeho rozměry?

Telefon, který si nevezmete do letadla? Energizer si ještě před premiérou zahrává s ohněm. Pokud by se telefon skutečně dostal na trh, s nominálním napětí 3,6V by to znamenalo kapacitu baterie 101Wh, což překračuje běžně stanovený limit řady aerolinek. Větší baterie (do 160 Wh) mohou s pasažéry cestovat často jen se svolením letecké společnosti. Znamená to tedy to, že s telefonem nebude možné cestovat vůbec, nebo jej budete muset při každém letu nechávat samostatně schvalovat přepravcem? To prostě nedává logiku...

