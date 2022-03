Jak by mohl vypadat Samsung Galaxy Z Fold4. Objektivy jako Ultra a k tomu slot pro stylus S Pen

Přestože je do uvedení letošních skládaček od Samsungu poměrně daleko, už se objevují první spekulace a rendery ukazující, jak by nové skládací telefony od jihokorejského výrobce mohly vypadat. Jeden z těch zajímavějších na Twiteru demonstroval grafik Waqar Khan. Ve videu ukázal chystaný model Galaxy Z Fold 4.



Samsung Galaxy Z Fold 4 by v případě inspirací řadou S mohl dostat vystouplé objektivy a slot na stylus.

Jeho vzhled se velmi inspioval v aktuální špičce S22 Ultra, a to hlavně po stránce fotoaparátu, který se zbaví výrazného modulu okolo, ale nabídne jen tři samostatně vystouplé čočky, které už u „Skové” řady vzbudily drobné kontroverze, ale staly se pro ni i jakýmsi poznávacím prvkem. Vzhledem k úzkému modulu fotoaparátu u loňského modelu by navíc ani v tomto případě nešlo o tak výraznou změnu.

Na videu je opět vidět, že vnější displej bude roztáhnutý přes většinu přední strany, avšak ta vnitřní kamerka bude zřejmě znovu schována pod displejem. Doufejme, že Samsung alespoň zapracuje na její kvalitě. Co se do displeje naopak stále neintegruje je čtečka otisků prstů, která zůstává na boku, kde je praktická v otevřeném i uzavřeném stavu.

Chybět nebude ani podpora pera Galaxy S Pen, které by dle konceptu mohlo najít místo přímo v těle telefonu. Otázkou však je, jak by se to promítlo na výdrži baterie. Slot pro stylus by totiž mohl znamenat zmenšení její fyzické velikosti. Jak moc se informace ve videu potvrdí, nebo jde pouze o zbožná přání jejího autora se dozvíme již za pár měsíců. Pravděpodobně koncem léta, kdy výrobce novinky zpravidla uvádí.

