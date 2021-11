Samsung končí s beta testy Androidu 12. Budoucí ROM s nadstavbou One UI 4 už bude finální

Samsung dnes ukončil beta testování Androidu 12 s nadstavbou One UI 4.0 u řady Galaxy S21. V průběhu několikatýdenního testování výrobce vyladil chyby, a všeobecně se očekávalo, že v tomto týdnu výrobce vypustí pátou betaverzi. Té jsme se nedočkali, protože všechny zásadní nedostatky opravila již čtvrtá verze. Místo páté bety tak vyjde stabilní verze systému, a to nejprve v Jižní Koreji, odkud se rozšíří do zbytku světa. Přesný harmonogram však Samsung zatím neoznámil.

Betatestování i nadále pokračuje ve vybraných zemích u modelů řady Galaxy S20, Galaxy Note20 a také u skládacích Galaxy Z Flip3 a Galaxy Z Fold3. A to nasvědčuje, že i letos se aktualizace na nejnovější Android jako první dočká aktuální „esková“ řada, přičemž další modely jihokorejské značky budou o něco opožděny. Podle dřívějších předpokladů by měl Samsung začít aktualizovat své smartphony na Android 12 v průběhu prosince. Bude se tak zřejmě opakovat situace z loňského roku, kdy řada Galaxy S20 dostala v Česku update na Android 11 v období okolo Vánoc, a až poté následovaly další modely.

Představení nadstavby One UI 4 od Samsungu:

Největší změny Androidu 12 u Samsungů mapuje tento článek.

Zdroj Sammobile