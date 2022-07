Samsung ladí hodinkový systém s Wear OS 3.5. Podívejte se, jak bude vypadat prostředí hodinek Galaxy Watch5

Známý leaker Evan Blass na svém Twitteru publikoval screenshoty připravovaného hodinkového systém WearOS 3.5, jehož součástí bude nadstavba One UI Watch 4.5. Jinými slovy se díváme na hodinkové prostředí, které bude s největší pravděpodobností součástí připravovaných hodinek řady Galaxy Watch5. A ty mají být představeny již v průběhu srpna.

Na screenshotech v naší galerii tak vidíte, jak se změní samotné prostředí i některé ciferníky. Na některých je vidět více informace o aktivitách, počasí, srdečním tepu a ne jednom ciferníku je dokonce vidět i kompas. Samotné prostředí hodinek bude zřejmě připraveno i na variante eSIM se dvěma kartami. Mezi další novinky patři nabídku Usnadnění, ve které lze upravit zvuk i korekce zobrazení.



Galaxy Watch5 budou umět přes eSIM používat dva různé tarify zároveň

Běžní uživatelé ocení nastavení zpoždění po dotyku a podržení prstu na displeji hodinek, což by mělo výrazně zlepšit či zjednodušit dotykové ovládání hodinek. A to se určitě bude hodit, protože chystané hodinky od Samsungu by měly přijít o fyzickou lunetu. Hodinky tak bude možné ovládat jen dotyky s přispěnám dvou bočních tlačítek.

Je však zajímavé sledovat, že Samsung už chystá hodinky se systémem Wear OS 3.5, zatímco původní Wear OS 3 nabídly jen předchozí hodinky Galaxy Watch4 a až po roce (a teprve nedávno) model Montblanc Summit 3. Jedná se tak o vůbec první chytré hodinek s čistým Wear OS 3, přičemž na hodinky Pixel Watch od Googlu zatím stále čekáme...

S Wear OS 3 přišly na trh jako první hodinky Galaxy Watch4:

Zdroj: Evleaks