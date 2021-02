Samsung nasadí těžký kalibr. S vývojem lepších baterií pomůže kvantový počítač

Vývoj mobilních čipsetů jde doslova mílovými kroky, ještě před pár lety jsme jako „zázrak“ brali 10nm čipsety, letos jsou standardem výkonné 5nm procesory. A brzy se dočkáme ještě efektivnějších výrobních procesů. Jenže, oblast baterií už několik (desítek) let stojí na mrtvém bodě. V telefonech se používají, rámcově, stále stejné bateriové články. Samsung tak doufá, že mu s bateriemi budoucnosti pomůže kvantový počítač.

System Model H1 od společnosti Honeywell se již zúčastnil prvního experimentu týkajícího se magnetismu a výsledky kvantových operací mezi dvěma qubity byly přesné a v souladu s původními očekáváními. Samozřejmě, výrobce ještě čeká spousta práce, než dojde k nějakému průlomu, ovšem Samsung na to není sám. Kvantové počítače při vývoji baterií budoucnosti využívá i BMW a další firmy. A pokud se někomu podaří výpočty dojít k zatím neznámým postupům, technologiím a kombinaci materiálů, mohlo by to znamenat, že telefony a tablety vydrží déle na jedno nabití. A z toho by následně profitoval celý mobilní segment...

...jenže o bateriích budoucnosti se mluví minimálně deset let, a v komerčně prodávaných zařízeních stále nacházíme Li-Ion a Li-Pol baterie. Oba typy byly uvedeny do komerčně prodávaných zařízení již v roce 1991, takže by to už chtělo nějaký výrazný upgrade, který by šel v ruku v ruce s výkonnými čipsety a energeticky náročnými displeji.

Zdroj Engadget