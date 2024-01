Samsung se dohodl s Hyundai Motor Group. Z auta pustíte televizi, z obýváku přes mobil vozidlo třeba odemknete

Samsung ještě před veletrhem CES učinil zajímavé prohlášení ve spojitosti s ekosystémem SmartThings. Smartphony, které jsou hlavním centrem pro ovládání zařízení chytré domácnosti, budou nově moci ovládat funkce i u tzv. připojených vozidel (tj. vozidel s připojením k internetu, které dokáží komunikovat s okolím), a to včetně elektromobilů.



Vybrané vozy značek Hyundai a Kia budou podporovat platformu SmartThings. Z auta nastavíte chování zařízení v chytré domácnosti, z telefonu zase upravíte nastavení a funkce podle modelu vašeho vozidla

Samsung 3. ledna podepsal memorandum s korejskou společností Hyundai Motor Group zastřešující vozy značek Hyundai a Kia na vývoj řešení pro propojení chytré domácnosti a připojených vozidel. Součástí dohody je vývoj služeb s označením „Car-To-Home“ a „Home-To-Car“. V prvním případě se na infotainment systémy vozidel dostane aplikaci SmartThings, takže přímo z auta budete moci ovládat chytrá zařízení uvnitř domu.

Nebude nutná samostatná aplikace

V případě druhém zase bude možné z telefonu přes vestavěnou aplikaci SmartThings spustit klimatizaci, otevřít nebo zavřít okna, otevřít auto na dálku nebo zkontrolovat jeho zamknutí či úroveň nabití. U vozidel Hyundai to aktuálně umí aplikace Bluelink, jenže její nastavení a zprovoznění má od přímočarého postupu hodně daleko. Navíc je to další aplikace v telefonu, která se musí aktualizovat, musíte se do ní speciálně přihlašovat a provazovat účty. Propojení telefonu a auta přes SmartThings by mělo být daleko jednodušší.

Navíc se počítá i s podporou Rutin, příjezd vozidla domů tak může např. zapnout zvolená chytrá zařízení v domácnosti, resp. změnit jejich funkce či stavy. Doplňková služba Home Energy Management má zase přímo na mobilu prozradit, kolik energie spotřebovávají zařízení chytré domácnosti, a to včetně informací při nabíjení elektroauta. Samsung zatím neprozradil, která konkrétní auta a modelové roky bude SmartThings podporovat. Vše ale nasvědčuje k tomu, že v první vlně dojde na elektrovozidla, a později i na další modely se spalovacím motorem, která jsou kompatibilní s aplikací Bluelink.

Zdroj: Samsung News