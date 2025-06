Samsung se vysmívá Applu za představení nových funkcí, které už jeho telefony dávno mají

Když Apple představí novinky, většinou to na sociální síti X schytá od Samsungu. Korejský gigant mu vyčítá, že prezentuje jako nové funkce ty, které už jeho telefony dávno mají. Toto soupeření mezi značkami je relativně běžné. Zatímco Apple jej většinou nenápadně vloží do své prezentace, americká pobočka Samsungu tradičně na novinky reaguje přímo na sociálních sítích.



Samsung naráží zejména na nové „tekuté sklo“ a další možnosti personalizace, které uživatelé smartphonů Galaxy už dávno znají

Samsung si Apple dobírá hned ve třech příspěvcích. V tom prvním narážka míří na úpravy prostředí a změny vizuálního stylu, které už ve svých telefonech dávno má. V dalším příspěvku jde o živé překlady, které jsou už nějakou dobu součástí umělé inteligence Galaxy AI. Ve třetím pak zdůrazňuje, že umělá inteligence v hodinkách je určitě velmi dobrá věc a vyzdvihuje stávající chytré funkce u svých modelů.

Samsungu se však tato kampaň vrací i s úroky, protože se už dříve výrazně inspiroval u Applu, a to minimálně hned několikrát. Naposledy tomu bylo v roce 2024, kdy se Samsung u svých produktů evidentně inspiroval designem sluchátek AirPods a hodinek Apple Watch Ultra.

Apple přiznává i nedotažené funkce

U Applu nebývá zvykem komentovat funkce, které byly z různých důvodů odloženy, přesto však došlo ke světlé výjimce. Craig Federighi, šéf softwarového vývoje v Applu, v rozhovoru přiznal, co stojí za odložením ještě chytřejší Siri, která už měla být v iPhonu dávno implementována. Její premiéra přitom proběhla na loňské akci WWDC24.

Podle jeho vyjádření chtěl Apple všechny funkce nové Siri zprovoznit najednou, což se sice podařilo interně, ale nefungovalo to dostatečně dobře. „Siri musí být stoprocentní, abyste se na ni mohli spolehnout, protože v opačném případě ji nebudete používat,“ vysvětlil. Applu se nepodařilo dostat se v určitém časovém rámci na dostatečnou úroveň kvality, a tak je vylepšená Siri stále ve vývoji. A zatímco při své loňské premiéře měla v lecčems navrch, než se skutečně dostane do iPhonů (Apple další detaily zveřejní až příští rok), může být konkurence už úplně někde jinde.

Jde o jedno z mála přiznání, že v Applu něco nefunguje podle představ. Federighi samozřejmě přislíbil, že chytré funkce do Siri dorazí, jenže se nechce omezovat určitým časovým intervalem, který by se mohl opět posunout, a tak Apple nepřidává žádný časový harmonogram. Až bude chytrá Siri dotažená, Apple k ní přidá další detaily. Mezi řádky však vyplývá, že chytrá Siri má od svého dokončení hodně daleko. Všeobecně se neočekává, že by to stihla do finální podzimní verze iOS 26.