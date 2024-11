Samsung si utahuje z Applu, že nemá skládací telefony. Zájem zákazníků o ně přitom klesá

Samsung si ve svých reklamách rád utahuje z Applu a jeho zákazníků. Nový spot „Simon Says“ vtipně naráží na slavný slogan „Think Different“ („Myslete jinak“), který Samsung přetvořil na „Think different… but not too different“ („Myslete jinak... ale ne zase moc jinak“).

Ve videu můžeme spatřit majitele iPhonů jako uniformní iOvce, zatímco Samsung se staví do role inovátora s pokročilými skládacími telefony Galaxy Z Fold 6 a Z Flip 6. Slogan „Nikdo by neměl čekat na inovaci“ shrnuje základní poselství reklamy: Samsung je napřed, zatímco Apple zaspal.

Zájem o skládací telefony vadne

První Galaxy Fold uvedený v roce 2019 byl sice v mnoha směrech přelomový, ale ani zdaleka nebyl bez problémů. Tehdejší skládací obrazovky trpěly poruchami kvůli prachu pod displejem. Od té doby prošla tato technologie výrazným vylepšením a současné modely Galaxy Z Fold 6 a Z Flip 6 jsou podstatně méně problémové.

O skládacím iPhonu se spekuluje od roku 2018, ale jeho premiéra se neočekává dříve než v roce 2027. Analytici předpovídají i větší skládací iPady Pro, které by mohly přijít v roce 2029. Historie ukazuje, že Apple sice s některými inovacemi přichází pozdě, ale jde o lépe vyladěné produkty.

Navzdory technologickým pokrokům zaznamenal trh skládacích telefonů ve třetím čtvrtletí tohoto roku vůbec poprvé pokles, konkrétně o 1 %. Samsung si sice udržel první místo s 56 % globálních dodávek, ale jeho podíl klesl. Huawei se vyšplhal na druhé místo, zatímco Xiaomi dosáhlo rekordního meziročního nárůstu o 185 %.

Globální statistiky prodejů skládacích telefonů

Skládačky jako luxusní zboží netáhnou

Možným důvodem je zklamání z nových modelů Galaxy Z Fold6 a Z Flip6, které nepřinesly oproti předchůdcům zásadní vylepšení. Druhým problémem jsou stále vysoké ceny. Analytik Jene Park shrnuje: „Nepřiměřeně vysoké ceny brání masovému přijetí, ačkoli spokojenost zákazníků s těmito zařízeními je vysoká.“ Jsou zde ale i širší souvislosti, jako je přetlak trhu a konkurence levnějších modelů.

Zásadní otázkou zůstává, zda výrobci dokážou snížit náklady a přiblížit skládací telefony běžným zákazníkům. Zatím ale, zejména kvůli technologickým omezením (odolnost, cena materiálů), tato zařízení zůstávají spíše luxusním zbožím. Další vývoj bude záviset na schopnosti výrobců nabídnout nejen cenově dostupnější modely, ale také větší spolehlivost a praktické využití.

Reklamy Samsungu ukazují, že technologická inovace není jen o produktech, ale také o schopnosti je prezentovat zákazníkům. Je však otázkou, zda narážky na „iOvce“ uživatele Applu přesvědčí, nebo naopak spíše odradí. Jak ukazuje situace na trhu, ani agresivní marketing není zárukou úspěchu.

Přechod skládacích telefonů z okrajové záležitosti do mainstreamu bude vyžadovat nejen technologické změny. Pokud budou výrobci naslouchat zákazníkům a zaměří se na reálné potřeby, může se tato kategorie stát běžnou součástí trhu. Jinak ale zůstane pouze exkluzivní volbou pro technologické nadšence.

