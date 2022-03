Samsung vyvíjí speciální displej pro Apple. Budoucí iPhony má úplně zbavit výřezu pro Face ID

Výřezy v displejích smartphonů před lety přišly a u spousty z nich zase odešly nebo se přetransformovaly v malé, nenápadné průstřely. V případě Applu se až na nepatrné zmenšení u iPhonů 13 téměř nic nezměnilo. Důvodem je totiž soustava senzorů pro Face ID, kde není tak jednoduché senzory zmenšit nebo schovat úplně pod displej.



Samsung u budoucích OLED panelů využije technologii od OTI Lumionics, která skryje senzory pod displej. Dodávat by je měl Applu, který díky tomu může využít Face ID i bez výřezů

Změna nastane až letos u iPhonů 14, kdy minimálně u modelů řady Pro má Apple údajně přejít z výřezu na průstřel, respektive dokonce dva průstřely. Jeden pro selfie kamerku a druhý pro senzory Face ID. Rozhodně půjde o lepší řešení než nyní, ale vzhledem v fyzické velikosti senzorů to znamená, že průstřely budou zřejmě větší, než by uživatelé čekali.

Apple tak chce jít ještě dál a průstřelů a výřezů se zbavit úplně. Dokazuje to nová zpráva jihokorejského serveru The Elec, který mluví o tom, že Samsung již údajně úplně nový druh OLED displeje pro Apple, pod který Face ID půjde skrýt. Samsung na tom údajně spolupracuje s firmou OTI Lumionics, která se na toto specializuje a dokonce již představila svou technologii UPS (Under Panel Sensors), která dovolí skrýt pod displej i infračervený senzor.

Toho docílila nahrazením standardní katody speciálně vyvinutou elektrodou, která umožní otevření mikroskopických okének ve vrstvách katody OLED pixelů, takže paprsek světla je pak schopen projít skrz. Samsung tuto technologii chce u svých displejů využít už příští rok. Prvně by se prý měla objevit v telefonech Galaxy Z Fold5 a možná již příští podzim pak v iPhonech 15 Pro. Základní iPhony 15 by pak měly zůstat u zmíněného dvojitého průstřelu, který poprvé uvidíme už letos. Vše ale záleží na tom, zda se výrobcům podaří dodržet plány.

Takto vypadala propagace Face ID, když se Apple ještě nestyděl za výřez: