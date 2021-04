Samsung Z Fold Tab: Nadvakrát ohýbaný tablet přijde začátkem příštího roku

Únikář Yogesh poskytl webu GizmoChina exkluzivní zprávu o připravovaném Samsungu Galaxy Z Fold Tab. Bude to plnohodnotný tablet s obrazovkou rozdělenou na tři části, který lze pomocí dvou pantů složit do menšího formátu.

Dřívější úniky naznačovaly, že by zařízení mělo přijít ještě letos, teď to vypadá na odklad do začátku roku 2022. Samsung drží několik patentů, které konstrukci umožní. Zajímavá je i podpora hybridního S Penu. Nový stylus s technologií Bluetooth bude debutovat po boku Galaxy Z Fold3, nicméně v tuto chvíli o něm nevíme mnoho.

Zatím ve vývoji

Jednou ze zajímavostí Samsungu Z Fold Tab má být vylepšené „ultra tenké sklo“ („Ultra-Thin Glass“; UTG), které bude poprvé představeno s Galaxy Z Fold3. Třetí generace podélně skládaného telefonu se stane testovací laboratoří pro tento tablet.

Zařízení je stále ve vývoji, během kterého může Samsung zkoušet různá řešení. Také je nutné brát v úvahu, že Samsung přípravu nadvakrát ohýbaného tabletu nepotvrdil. S ohledem na zdroj je tedy vhodné brát vše s určitou rezervou. Pokud je toto zařízení skutečně ve vývoji, očekáváme, že o něm v následujících měsících uslyšíme stále častěji.