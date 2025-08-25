Živě Premium
Příští Garmin Fénix bude komunikovat přes satelity. Apple Watch to zvládnou už za pár dní | Zdroj: Qualcomm

Zdroj: Qualcomm

Příští Garmin Fénix bude komunikovat přes satelity. Apple Watch to zvládnou už za pár dní

Martin Chroust
25. srpna 2025
  • Qualcomm zahájil tichou revoluci u chytrých hodinek
  • Pixel Watch 4 umí nouzově komunikovat se satelity
  • Brzy se přidají i hodinky Garmin Fénix 8 Pro a Apple Watch Ultra 3

Qualcomm po třech letech, kdy trestně ignoroval procesory pro hodinky, přišel s novou generací čipů Snapdragon W5 Gen 2 a W5+ Gen 2, které nabízejí řadu novinek. Tou největší je podpora odesílání a příjmu textových zpráv přes satelit, což je pro hodinkový systém Wear OS velkým průlomem.

Klepněte pro větší obrázek
Qualcomm u chytrých hodinek zpřístupnil satelitní konektivitu. Po Pixel Watch 4 se brzy přidá Garmin i Apple

Z hodinek tak můžete poslat zprávu kamkoliv na světě, aniž byste museli mít telefon v dosahu. Vůbec prvními satelitními chytrými hodinkami jsou Pixel Watch 4 (s procesorem W5 Gen 2), které mají podporu NB-NTN sítí (Narrowband Non-Terrestrial Network) zabudovanou přímo do čipové sady.

Garmin jako překvapivý hráč v pozadí

V současnosti se jedná pouze o nouzovou komunikaci v případě zranění, ztráty, požáru či trestného činu. V budoucnosti by se však mohla rozšířit i o běžnou textovou komunikaci, ke které nebudete vůbec potřebovat telefon. Pro satelitní spojení je však nutná LTE varianta hodinek (základní Bluetooth verze nestačí), která obsahuje potřebnou anténu a hardware.

Klepněte pro větší obrázek
Screenshot z aplikace Garmin Connect, který poukazuje na budoucí nasazení LTE do hodinek od Garminu

Funkce prozatím funguje v testovacím režimu v USA a první dojmy ukazují, že na hodinky Pixel Watch dorazí po odeslání nouzové zprávy odpověď z centra Garminu! Ten se v celé komunikaci neobjevuje náhodou - před dvěma lety oznámil strategické partnerství s Qualcommem. Garmin disponuje robustní platformou InReach se samostatnými satelitními přijímači, které stačí spárovat s telefonem. V této podobě můžete poslat přes půl světa i hlasovou nahrávku nebo fotky (přes mobilní síť), zatímco u Googlu se zatím jedná pouze o nouzové využití.

Samotný Garmin má tedy blízko k tomu, aby na trh brzy uvedl své první satelitní hodinky. Stanou se jimi hodinky Fénix 8 Pro, které mají na trh přijít v LTE verzi s podporou satelitních služeb Iridium. Ty mají být dostupné hned ve čtyřech úrovních - v základní, jednoduché, pokročilé a plnohodnotné satelitní konektivitě. První třicet dní bude satelitní konektivita zdarma k vyzkoušení, poté má být zpoplatněna formou předplatného. To je pro Garmin to nejdůležitější, technologicky prakticky jen stávající řešení InReach napojí na hodinky. Nejedná se však zatím o potvrzené informace, ale o úniky textových řetězců, které se zřejmě už brzy objeví i v nových hodinkách od Garminu.

Za pár dní se přidá i Apple

Podle zdrojů máme očekávat pomalejší rozjezd, který bude záviset na konkrétním regionu. Začít by se mělo nouzovými satelitními zprávami, počítá se také se sdílením lokace LiveTrack (bez blízkého telefonu), s obousměrným psaním textových zpráv přes satelit a samozřejmě i s klasickým obousměrným psaním zpráv a voláním přes LTE. První na řadě budou USA, zbytek světa by měl podporu získat později.

Klepněte pro větší obrázek
Letošní nástupce hodinek Apple Watch Ultra 2 by měl nabídnout 5G modem i nouzovou satelitní konektivitu

Na satelitní konektivitě usilovně pracuje i Apple. Ten už má satelitní SOS dostupné u iPhonů a letos by je měl rozšířit i do hodinek. Konkrétně do Apple Watch Ultra 3, které mají přijít s 5G modemem od MediaTeku. Satelitní konektivita by pak měla u Apple Watch fungovat ve stejných regionech jako u iPhonů. V našem okolí to nejblíže platí o Německu a Rakousku.

Jakmile své novinky představí Garmin a Apple, dá se očekávat, že to dá dalším značkám impulz k tomu, aby se chytré hodinky pomalu začaly zbavovat maximální závislosti na smartphonu. Bude to však ještě dlouhá cesta - jako první na řadu přijde nouzová konektivita.

Zdroje a další informace: Garmin RumorsNextpit, Macrumors, dcrainmaker
Zahájit diskuzi

Určitě si přečtěte

Články odjinud

Nejoblíbenější telefony

Samsung Galaxy S25
Samsung Galaxy S24
Samsung Galaxy A56 5G
Samsung Galaxy S25 Ultra
Xiaomi 14T Pro
Samsung Galaxy S25+
Xiaomi 15 Ultra
Samsung Galaxy S24 FE