Příští Garmin Fénix bude komunikovat přes satelity. Apple Watch to zvládnou už za pár dní

Qualcomm po třech letech, kdy trestně ignoroval procesory pro hodinky, přišel s novou generací čipů Snapdragon W5 Gen 2 a W5+ Gen 2, které nabízejí řadu novinek. Tou největší je podpora odesílání a příjmu textových zpráv přes satelit, což je pro hodinkový systém Wear OS velkým průlomem.
Z hodinek tak můžete poslat zprávu kamkoliv na světě, aniž byste museli mít telefon v dosahu. Vůbec prvními satelitními chytrými hodinkami jsou Pixel Watch 4 (s procesorem W5 Gen 2), které mají podporu NB-NTN sítí (Narrowband Non-Terrestrial Network) zabudovanou přímo do čipové sady.
Garmin jako překvapivý hráč v pozadí
V současnosti se jedná pouze o nouzovou komunikaci v případě zranění, ztráty, požáru či trestného činu. V budoucnosti by se však mohla rozšířit i o běžnou textovou komunikaci, ke které nebudete vůbec potřebovat telefon. Pro satelitní spojení je však nutná LTE varianta hodinek (základní Bluetooth verze nestačí), která obsahuje potřebnou anténu a hardware.
Screenshot z aplikace Garmin Connect, který poukazuje na budoucí nasazení LTE do hodinek od Garminu
Funkce prozatím funguje v testovacím režimu v USA a první dojmy ukazují, že na hodinky Pixel Watch dorazí po odeslání nouzové zprávy odpověď z centra Garminu! Ten se v celé komunikaci neobjevuje náhodou - před dvěma lety oznámil strategické partnerství s Qualcommem. Garmin disponuje robustní platformou InReach se samostatnými satelitními přijímači, které stačí spárovat s telefonem. V této podobě můžete poslat přes půl světa i hlasovou nahrávku nebo fotky (přes mobilní síť), zatímco u Googlu se zatím jedná pouze o nouzové využití.
Samotný Garmin má tedy blízko k tomu, aby na trh brzy uvedl své první satelitní hodinky. Stanou se jimi hodinky Fénix 8 Pro, které mají na trh přijít v LTE verzi s podporou satelitních služeb Iridium. Ty mají být dostupné hned ve čtyřech úrovních - v základní, jednoduché, pokročilé a plnohodnotné satelitní konektivitě. První třicet dní bude satelitní konektivita zdarma k vyzkoušení, poté má být zpoplatněna formou předplatného. To je pro Garmin to nejdůležitější, technologicky prakticky jen stávající řešení InReach napojí na hodinky. Nejedná se však zatím o potvrzené informace, ale o úniky textových řetězců, které se zřejmě už brzy objeví i v nových hodinkách od Garminu.
Za pár dní se přidá i Apple
Podle zdrojů máme očekávat pomalejší rozjezd, který bude záviset na konkrétním regionu. Začít by se mělo nouzovými satelitními zprávami, počítá se také se sdílením lokace LiveTrack (bez blízkého telefonu), s obousměrným psaním textových zpráv přes satelit a samozřejmě i s klasickým obousměrným psaním zpráv a voláním přes LTE. První na řadě budou USA, zbytek světa by měl podporu získat později.
Letošní nástupce hodinek Apple Watch Ultra 2 by měl nabídnout 5G modem i nouzovou satelitní konektivitu
Na satelitní konektivitě usilovně pracuje i Apple. Ten už má satelitní SOS dostupné u iPhonů a letos by je měl rozšířit i do hodinek. Konkrétně do Apple Watch Ultra 3, které mají přijít s 5G modemem od MediaTeku. Satelitní konektivita by pak měla u Apple Watch fungovat ve stejných regionech jako u iPhonů. V našem okolí to nejblíže platí o Německu a Rakousku.
Jakmile své novinky představí Garmin a Apple, dá se očekávat, že to dá dalším značkám impulz k tomu, aby se chytré hodinky pomalu začaly zbavovat maximální závislosti na smartphonu. Bude to však ještě dlouhá cesta - jako první na řadu přijde nouzová konektivita.