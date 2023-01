Qualcomm dostane oboustrannou satelitní komunikaci do Androidů. Už nepůjde jen o nouzové zprávy

Polovodičový gigant Qualcomm na veletrhu CES představil službu Snapdragon Satellite, která je přímou konkurencí pro nouzovou satelitní komunikaci od Applu. Jenže, zatímco u iPhonů probíhá komunikace jedním směrem, tj. ze smartphonu na satelit, u Qualcommu se bavíme o službě zajišťující obousměrnou komunikaci. Potřebný hardware dodá firma Iridium, která má na nízké oběžné dráze 66 satelitů tvořící globální komunikační síť Constellation.

A zatímco u Applu je podpora pouze u modelů řady iPhone 14, Qualcomm počítá s tím, že bude jeho služba k dispozici u high-end Android smartphonů napříč celým spektrem výrobců. Snadragon Satellite je primárně navržena pro telefony s čipsetem Snapdragon 8 Gen 2, které se na trhu objeví ve druhé polovině letošního roku. V úvodu bude fungovat jen ve vybraných regionech, postupně by však měla nabýt globálního charakteru.



Propojení telefonu a satelitu má být jen otázkou několika vteřin, stačí na něj telefonem jen správně „zamířit“

Samotné načasování startu však zřejmě vylučuje chystanou řadu Galaxy S23 od Samsungu. Ta má být oznámena v únoru, a již dříve prosáklo na veřejnost, že mají jihokorejci nabídnout svou vlastní satelitní službu určenou jen zařízením Galaxy. Jenže i u ní se hovořilo o firmě Iridium. Je tedy možné, že i Samsungy nakonec využijí službu Qualcomm Satellite, jenže až půlročním zpožděním. Snapdragon Satellite má být v budoucnu k dispozici i pro notebooky, tablety nebo chytrá auta. Už ze startu se k podpoře této služby přidává i Garmin.

Nejen pro nouzové účely

Tím největším přínosem služby je však to, že má přesah za hranice základní nouzové komunikace. Přes satelity totiž bude fungovat obousměrná komunikace, takže z mobilu přes „satelitní síť“ odešlete nebo přijmete textovou zprávu. A to třeba na dovolené v odlehlých a zapadlých končinách, kde chybí pokrytí klasickým GSM signálem. Nemusí se přitom jednat o zprávu v nouzi, ale jen o běžnou „textovku“ z dovolené.

Komunikace bude probíhat ve spektru L Band, které odpovídá frekvenčnímu rozsahu 1 616 - 1 626,5 MHz. Součástí služby Snapdragon Satellite budou i satelitní 5G sítě NTN (Non-Terrestrial Networks), a tohned, jakmile budou tyto služby k dispozici.



Po spojení se satelitem začíná minutová kontrola přijatých zpráv, zde je možné vidět přijatou textovku jako odpověď na dříve odeslanou „satelitní SMS“

Veškeré dostupné informace ke službě jsou však zatím velmi omezené. Qualcomm zatím ani neoznámilsvou cenovou politiku. Budou tyto služby po omezený čas zdarma jako u Applu, nebo se bude jednat o samostatně placenou službu. Bude se účtovat za odeslané a přijaté zprávy, nebo měsíčním paušálem? A pokud platí to poslední, kolik to vlastně všechno bude stát? A zaplatí to výrobce smartphonu, jemuž budete platit paušální poplatky, nebo vy sami napřímo?

Níže v článku se můžete podívat na produktové video, na němž je vidět, jak bude služba v reálu fungovat. Na videu si můžeme všimnout telefonu od Samsungu (zřejmě testovací model řady Galaxy S22), na němž je vidět ukázková komunikace při odeslání a doručení zprávy. Na jednotlivé okomentované kroky satelitní komunikace se můžete podívat v galerii tohoto článku.

Ukázky služby Snapdragon Satellite v praxi: