Satelitní služby pro telefony se postupně rozšiřují, zatím však chybí podpora Androidu a ochota uživatelů platit

Když Apple v roce 2022 oznámil u iPhonů 14 systém pro nouzová satelitní volání, fanoušci značky volali po mobilní revoluci. V čase jsme se posunuli o dva roky dopředu, na nějakou zásadní změnu to však rozhodně nevypadá. Ano, Huawei v Číně umožňuje posílat nouzové fotografie a zprávy pomocí satelitů, ale pouze v Číně. Garmin využívá pro službu InReach satelitní síť Iridium. Firma, od které se v této oblasti čekalo nejvíce, už neexistuje, a Google podporu satelitů avizuje až u chystaného Androidu 15.



Nouzová satelitní komunikace vypadá na papíře lépe, než ve skutečnosti. Od Samsungu se očekávalo, že ji bude nabízet už u loňské řady Galaxy S23, jenže ji nedostala ani letošní „eska“ ani nové skládačky šesté generace. Vše tak směřuje k tomu, že se bude jednat o hi-tech službu, která má velký potenciál, ale využije ji jen zlomek uživatelů. Tedy mimo Applu, který v systému iOS 18 plánuje rozšíření svých služeb. Satelitní nouzová komunikace bude k dispozici ve více regionech světa a zprávy budou šifrované, navíc se už nebude jednat jen o komunikaci v nouzi, ale přes satelit pošlete běžné textovky i zprávy přes iMessage.

To Android několik let jen přešlapuje na místě. Systémově má být integrace satelitních služeb dotažená ve finální verzi Androidu 15. A Google zřejmě čeká i na své partnery, kteří na oběžnou dráhu vynesou potřebné satelity. Starlink pokračuje s postupným vypouštění satelitů pro svou plánovou síť Direct to Cell, která má být plnohodnotně spuštěná příští rok. A už teď víme, že bude fungovat i uvnitř budov.



Prvních pět satelitů nově vznikající sítě od firmy AST SpaceMobile. Právě ta by měla být určena pro satelitní konektivitu u Androidů

Uskupení AST SpaceMobile od amerického regulátora FCC obdrželo licenci pro provozování prvních pěti satelitů BlueBird, které vynese do vesmíru zářijová mise SpaceX. Celkem jich má být na nízké oběžné dráze Země až 243, a soudě podle dřívějšího financování, by měla právě tato síť umožňovat satelitní konektivitu u Androidů.

Výhody ale i nevýhody

Satelitní komunikace má výhodu v tom, že umožní komunikovat prostřednictvím stávajícího, popř. nijak speciálně upraveného telefonu, i v místech, která nejsou pokryta mobilním signálem. Vývoj, výroba, nasazení a údržba satelitů je však finančně velmi náročná, a tak je jasné, že se ve všech případech bude jednat, dříve nebo později, o placené služby. Ze startu budou zřejmě, stejně jako u Applu, dočasně zdarma, aby přilákaly uživatele.



Pokrytí Evropy službou Bullitt Messaging, která nedávno změnila majitele a představila nové tarify

Jakmile však přijde na otázku financování, ukazuje se už teď neochota uživatelů platit. Z průzkumu pro web Android Authority vyplynulo, že 70 procent z téměř šesti tisíc dotázaných za satelitní služby platit nehodlá. Zatím není jasné, zda i Google po očekávaných dvou bezplatných letech zavede poplatky na měsíční nebo roční bázi, a nebo za každou jednotlivou nouzovou zprávu. Vůbec prvním Androidem s podporou satelitů by mohl být už velmi brzy Pixel 9, jenže i tentokrát zřejmě můžeme očekávat omezení jen na americký trh, kde probíhá intenzivní testování s tamními operátory. Kdy služba dorazí i do zbytku světa, zatím není jasné.



Podpora satelitů přijde u podporovaných zařízení až s příchodem Androidu 15, jako první se jich zřejmě dočkají nové Pixely

V Česku zatím nefunguje ani satelitní komunikace od Applu, nejblíže nám běží v Německu. Na našem území funguje satelitní síť od Garminu, pokrytí ČR má i satelitní služba Bullitt Messaging. Ta má sice aktuálně neznámé vlastnictví (zřejmě už patří pod čínský Ulefone), přesto u ní od dubna platí nové tarify, které umožňují měsíčně poslat za fixní ceny určitý počet textových zpráv. Potřebujete k tomu však loňský telefon CAT S75 nebo satelitní hotspot od Motoroly. Obojí však znamená investici v řádu několika tisíc korun.

Pokud do Česka dorazí další služby satelitní konektivity pro smartphony (SpaceX, Android), máte v plánu je využívat? Bude to platit i v případě, když za satelitní služby budete muset zaplatit?

