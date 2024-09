Satelitní SOS volání přes Starlink od SpaceX má být zdarma pro všechny telefony na celém světě

Představte si situaci, kdy se nacházíte uprostřed divočiny, mimo dosah civilizace a mobilních sítí, a ocitnete se v nouzi či dokonce v ohrožení života. Pokud nemá mobilní telefon možnost připojit se k síti, pak je v tu chvíli prakticky bezcenný. A právě zde možná již brzy přijde na scénu Elon Musk a jeho projekt Starlink.

Bez nutnosti základnových stanic

Současné chytré telefony se připojují k internetu a navzájem mezi sebou komunikují prostřednictvím mobilních vysílačů, známých jako základnové stanice (BTS). Kvalita tohoto připojení závisí na mnoha faktorech, přičemž mezi ty nejdůležitější patří vzdálenost od vysílače a rušení signálu.

V městských oblastech nebo oblastech s vysokou hustotou obyvatel je obvykle pokrytí dobré, protože tam bývá velké množství základnových stanic. Naopak v neobydlených nebo řídce osídlených oblastech může být mobilní signál zcela nedostupný.

To vše by se mohlo brzy změnit díky Starlinku – satelitní komunikační službě společnosti SpaceX Elona Muska. Starlink by totiž mohl zajistit nouzovou komunikaci i v těch nejodlehlejších částech světa, kde nejsou k dispozici žádné tradiční mobilní sítě.

Satelitní SOS dosud jen pro vyvolené

V roce 2023 se Apple stal prvním výrobcem chytrých telefonů, který nabídl satelitní konektivitu, umožňující uživatelům kontakt se záchrannými složkami i v situacích, kdy není k dispozici mobilní signál. Tato funkce, dostupná na modelech iPhone 14 a novějších, poskytuje v některých zemích možnost odeslat nouzové zprávy prostřednictvím satelitního připojení.

Nedávno se k tomuto trendu připojil také Google s řadou Pixel 9, která nabídne podobnou funkci satelitní konektivity. Tato funkce však ještě nebyla oficiálně spuštěna a zatím se o ní ví především díky informacím nalezeným ve zdrojových kódech některých aplikací v rámci příprav na budoucí aktualizace.

Ačkoli nouzové volání přes satelit může zachraňovat životy, všeobecně se předpokládalo, že implementace této funkce u chytrých telefonů pravděpodobně nebude dlouhodobě zdarma. Stávající nabídky mohou být lákavé, ale časem se mohou objevit poplatky, což by mohlo tuto funkci znevýhodnit.

Elon nabízí svou síť

Elon Musk a jeho Starlink mají ambice tyto problémy vyřešit. Starlink nabízí globální širokopásmové připojení přes satelity, které umožňuje uživatelům přístup k vysokorychlostnímu internetu i v těch nejodlehlejších oblastech na naší planetě.

V současné době má Starlink na oběžné dráze více než šest tisíc satelitů, což je několikanásobně více než u všech jeho konkurentů. Počátkem tohoto roku spustil SpaceX ve spolupráci s T-Mobile službu Direct to Cell, která na stávajících chytrých telefonech umožňuje posílání zpráv, volání a využívání dat po celém světě.

Dle tvrzení Elona Muska na sociální síti X (dříve Twitter) by Starlink mohl vyřešit všechny zmíněné problémy. Pokud se podaří tuto technologii implementovat do každodenního života, mohlo by to znamenat obrovský krok kupředu v oblasti dostupnosti a spolehlivosti nouzové komunikace po celém světě​.

Nouzové volání pro všechny a zdarma

SpaceX a T-Mobile si uvědomují potenciální dopad nové služby na bezpečnost uživatelů, a proto požádali americkou Federální komunikační komisi (FCC) o urychlené schválení potřebných licencí. Cílem je co nejrychleji zpřístupnit satelitní nouzové volání všem uživatelům v USA, bez ohledu na to, zda jsou zákazníky T-Mobile nebo mají předplacenou tuto službu.

Elon Musk navíc uvedl, že tato služba bude postupně rozšířena na všechny uživatele chytrých telefonů po celém světě, a to zdarma. To by znamenalo, že by lidé v nouzových situacích mohli kontaktovat záchranné složky, i když budou ztraceni nebo odříznuti od běžné mobilní sítě. Tento krok by mohl zásadně zlepšit dostupnost nouzových služeb a pomoci zachraňovat životy v situacích, kdy je rozhodující každá minuta.

Aby Starlink mohl nabídnout globální přístup k nouzovým službám přes satelity, bude potřebovat schválení od jednotlivých zemí po celém světě. Služba nouzového SOS volání se zásadně liší od tradičního satelitního telefonování – neumožňuje totiž přímou komunikaci mezi dvěma uživateli, jako je tomu u běžných hovorů nebo textových zpráv.

Tato služba se bude připojovat přímo k tísňovým složkám, jako je policie, hasiči, nebo záchranná služba. Právě tento klíčový rozdíl by měl teoreticky usnadnit získávání potřebných povolení v jednotlivých zemích, protože služba je zaměřena výhradně na zajištění bezpečnosti a není určena k běžné komunikaci.

Přístup SpaceX se zásadně liší od strategií, které zvolily firmy Apple a Google. Zatímco Apple a Google nabízejí satelitní konektivitu jako prémiovou funkci, která je k dispozici pouze na jejich nejnovějších zařízeních, Starlink se zaměřuje na poskytování těchto služeb široké veřejnosti, a to zdarma (pro nouzové účely).

Elon Musk vyjádřil svůj pohled na přístupnost nouzových služeb velmi jasně, když prohlásil: „Nemůžeme dopustit situaci, kdy někdo zemře jen proto, že zapomněl nebo nemohl zaplatit.“ Tento výrok odráží jeho závazek zajistit, aby kritické služby, jako je nouzová komunikace, byly dostupné pro každého bez ohledu na finanční možnosti.