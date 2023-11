Satelity v mobilech zatím masově nebudou, čeká se na standard. Qualcomm se rozešel se službou Iridium

Když Qualcomm oznámil letos v únoru satelitní službu Snapdragon Satellite, byla přijata velmi kladně. Vypadalo to, že Qualcomm chce „kopat“ za všechny výrobce telefonů s Androidem, aby mohl konkurovat nouzové satelitní službě od Applu, která se objevila u řady iPhone 14. Po 11 měsících však Qualcomm se svou partnerskou firmou Iridium ukončí spolupráci. A to zrovna k době, kdy mělo dojít ke zprovoznění satelitní sítě.

Firma Iridium měla připravenou satelitní síť, která čekala jen na to, až se na trhu objeví první telefony, který ji budou podporovat. Qualcomm na letošním MWC potvrdil, že na telefonech s podporou satelitní konektivity pracují značky Honor, Motorola, Nothing, Oppo, Vivo a Xiaomi. Jenže žádný z nich se na trh dosud nedostal, resp. výrobci tuto technologii nenasadili ani do svých nejnovějších modelů, a tak Qualcomm partnerství ukončil.

Mobilní výrobci volí univerzální cestu

Qualcomm se do médií vyjádřil v tom smyslu, že mobilní výrobci preferují vývoj směřující ke standardnímu řešení komunikace mezi smartphony a satelity, tedy takovou, která nepotřebuje žádný speciální hardware ani nijak upravený telefon. To je ostatně i případ prvního hovoru přes 5G prostřednictvím satelitu, za nímž stála firma AST SpaceMobile.

Qualcomm dodal, že s firmou Iridium bude i nadále pracovat na standardních způsobech komunikace mezi smartphony a satelity, zatímco proprietární řešení uloží k ledu, a to k 3. prosinci letošního roku. Iridum zase uvedlo, že konec dohody znamená větší volnost pro navázání dalších partnerství přímo s mobilními výrobci.

Služba Snapdragon Satellite se do smartphonů nakonec nedostane:

Zdroj: CNBC, prnewswire