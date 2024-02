Satenna je anténa, která připojí smartphony k rychlému satelitnímu internetu. A to i uvnitř budov

Americká společnost Digital Locations oznámila průlom ve vývoji technologie, která umožní smartphonům na celém světě využívat vysokorychlostní satelitní internet. Veškerá dosavadní řešení se týkají maximálně obousměrné textové a hlasové komunikace, k internetu má nejblíže satelitní síť Direct to Cell od Starlinku, která má v roce 2025 nabídnout rychlost mobilního LTE. Digital Locations však cílí ještě výše, ovšem bez speciální antény to nepůjde.



Nově vyvíjená anténa Satenna má dostat vysokorychlostní satelitní internet do mobilů, a to i uvnitř budov. K firmám Iridium a Starlink (start v roce 2025) se tak přidává další firma, která v satelitním internetu vidí velký potenciál

Výsledkem snaží firmy je nová anténa s produktovým označením Satenna (zkratka pro „satelitní anténu“), která podle firmy zpřístupní vysokorychlostní satelitní konektivitu ze satelitů na oběžné dráze. Přesné specifikace rychlostí zatím chybí, ovšem výrobce má ambiciózní plán. Satelitní internet má stabilně fungovat, nejen ve volném prostranství, ale také uvnitř budov. A to je něco, kde stávající řešení pro nouzovou satelitní komunikaci zatím pokulhávají. Vývojáři slibují, že anténa bude „future–proof“, takže půjde nasadit společně se stávajícími a budoucími satelity, které nebudou vyžadovat žádné další úpravy.

Vývoj antény probíhá ve spolupráci s univerzitou FIU (Florida International University), a v testovací fázi se bude jednat o přídavnou anténu k telefonu, která tuto konektivitu zajistí. Po ukončení testů budou týmy pracovat na anténě, kterou by bylo možné zakomponovat do budoucích návrhů telefonů. Tisková zpráva explicitně zmiňuje telefony od Applu a Samsungu, ale zřejmé, že do doby, než bude hotová integrovaná podoba antény, nelze dělat s jejím nasazením do smartphonů ukvapené závěry.

Satelitní řešení prozatím stagnují

Využitím tohoto řešení podle firmy zmizí ze zemského povrchu nepokrytá místa. kvůli nimž nefunguje spojení hovorů či datové spojení se světem. Satenna je primárně navrhována pro telefony, může však být nasazena i v automobilech, letadlech, u robotů či u různých IoT zařízení budoucnosti. Je však zřejmé, že vývoj antény, i přes zmiňovaný technologický průlom, ještě nějakou dobu potrvá. Na druhou stranu, není kam spěchat. Stávající satelitní řešení spíše přešlapují na místě.

Satelitní služby od Bullitt už prakticky neexistují, protože firma propustila všechny zaměstnance. Iridium a Starlink hodlají spustit datovou konektivitu v příštím roce, nouzovou satelitní konektivitu má v aktivním provozu jen Apple (USA, Kanada, Nový Zéland a 13 zemí z Evropy, mezi nimiž ČR nefiguruje) a Huawei (pouze v čínské mobilní síti China Teleom). Slibná služba Snapdragon Satellite krachnula ještě předtím, než byla vůbec spuštěna, a všichni ostatní případné satelitní služby stále vyvíjejí. Třeba u Samsungu se o satelitní síti spekulovalo už vloni, jihokorejci však zatím žádné své řešení neoznámili.

Prezentace vyvíjené technologie Satenna:

Zdroj: Diigitallocations