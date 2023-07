Sazkamobil k novým SIMkám nabídne 10 GB dat za 10 Kč. Dalších 5 GB můžete dokoupit za 60 Kč

Virtuální operátor Sazkamobil až nyní představil svou prázdninovou nabídku, v rámci které se mohou zákazníci těšit na výhodnější mobilní data nebo na větší úvodní kredit na SIM kartě. Samotná akce platí do 31. srpna, a prakticky navazuje na akci, která běžela do začátku prázdnin.

Pro nové zájemce je určena zvýhodněná SIM karta, u které je k dispozici vyšší kredit, než je její samotná pořizovací částka. V prodejní síti a značkových prodejnách Sazky je nově v nabídce SIM karta, která stojí 99 korun, po zakoupení a vložení do telefonu však zjistíte, že je na ní přednabitý kredit 150 korun. A pokud si SIM kartu aktivujete do tří dní od zakoupení, můžete si k nové kartě přikoupit 10GB balíček dat na měsíc za stovku.



Pokud si SIMku Sazkamobilu koupíte online (150 Kč za 150Kč kredit), za desetikorunu získáte na měsíc 10GB balíček dat. Pokud si kartu koupíte v kamenné prodejně (99 Kč za 150Kč kredit), vyjde vás identický datový balíček na stovku

V případě, že si kartu koupíte online, její cena činí klasických 150 Kč. Do tří dnů od doručení si však může aktivovat stejný 10GB datový balíček, který vyjde jen na symbolickou desetikorunu. A to na webových stránkách Sazkamobilu, v internetové samoobsluze, mobilní aplikaci nebo přes zákaznickou linku. Pokud tedy sečtete výhody a nevýhody, s ohledem na 10GB mobilních dat na měsíc, vychází nejlépe pořízení karty online. Nevyčerpaná data se samozřejmě do dalšího měsíce nepřevádí.

Po vyčerpání jednorázového 10GB datového balíčku se rychlost datového spojení sníží na 64 kbit/s. Sazkamobil do konce léta nabídne ještě dokupový balíček s 5 GB dat, který bude stát 60 Kč. Objednat půjde přes SMS nebo zákaznickou linku. Veškeré datové přenosy nejsou omezeny na typ sítě, takže je využijete i tehdy, když jste v dosahu 5G.