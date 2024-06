Sazkamobil nabízí 50 GB mobilních dat na půl roku za 600 Kč. Na aktivaci máte čas do konce června

Dříve největší virtuální operátor Sazkamobil, dnes už v područí Vodafonu, oznámil marketingovou akci, v rámci které mohou zákaznici získat 50 GB mobilních dat na šest měsíců za 600 Kč. Nejedná se o však o měsíční datový limit, ale o FUP na půl roku. Při přepočet na jednotlivé měsíce tak dostanete zhruba 8,3 GB mobilních dat měsíčně za 100 Kč.



Do konce června si můžete u Sazkamobilu aktivovat 50GB balíček mobilních dat, který platí po dobu šesti měsíců

K získání akčního datového balíčku musíte vlastnit SIM kartu Sazkamobilu s dostatečným kreditem pro jeho pořízení. Tento balíček si můžete aktivovat prostřednictvím internetové samoobsluhy, mobilní aplikace, zákaznické linky nebo prostřednictvím kódu „R24“, který pošlete na telefonní číslo 8866.

50 GB na půl roku

Platnost datového balíčku zaniká nejpozději k 31. prosinci letošního roku, a to bez ohledu na to, zda byl FUP limit vyčerpán či nikoliv. Nevyužitá data se do dalšího období nepřevádí, pokud jej vyčerpáte dříve, sníží se rychlost připojení na 64 kbit/s. Každý z uživatelů může tuto akci využít pouze jednou, a nelze ji kombinovat s dalšími slevami. Dejte si však pozor i na to, že pokud v následujícím půlroce, třeba nevědomky, aktivujete jiný balíček stejného typu (tj. datového), dojde k okamžitému ukončení platnosti akčního balíčku bez ohledu na zbývající limit FUP, který propadne.

Aktivace akčního balíčku musí proběhnout nejpozději 30. června 2024, a půlroční termín čerpání dat běží od data jeho aktivace. Operátoři se v posledních dnech předbíhají s akčními nabídkami. Mateřský Vodafone přidal vybraným balíčkům u předplacených karet data navíc, Datamanie zase dočasně zlevnila balíčky 100 GB na měsíc a 1 000 GB na rok. A něco nám říká, že s letními akcemi ještě zdaleka není konec...

Zdroj: Sazkamobil