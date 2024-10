Sazkamobil přidá k dokupovaným datovým balíčkům polovinu objemu navíc. Bonus si ale nejdřív zaplatíte

Virtuální operátor Sazkamobil, který od letošního dubna patří Vodafonu, připravil akční nabídku pro uživatele předplacených karet. Při dokoupení navazujícího datového balíčku u vybraných balíčků Internet na měsíc přidá až 50 % datového objemu navíc. Akce trvá do 31. ledna 2025.

Nabídka je zbytečně složitě vykonstruovaná a týká se pouze tří datových balíčků Internet na měsíc 10, 15 a 20 GB z nabídky Sazkamobilu. Pokud zákazníci s těmito aktivními balíčky dostanou SMS zprávu s nabídkou, mohou využít zvýhodněného dokupu, a to i opakovaně (ale vždy stejného balíčku). Podmínkou je zakoupení příslušných datových balíčků přes mobilní aplikaci Sazkamobil, v Internetové samoobsluze, anebo prostřednictvím SMS kódu do 30 dnů od zakoupení předchozího balíčku.

Princip spočívá v tom, že si aktivujete navazující nejbližší vyšší balíček dat (tzn. pro Internet na měsíc 10 GB je to 15 GB, pro Internet na měsíc 15 GB je to 20 GB a pro Internet na měsíc 20 GB je to 30 GB). Za tento balíček zaplatíte plnou cenu podle ceníku (tzn. 350, 400, resp. 500 Kč) a operátor vám potom rozdíl do ceny vašeho původního balíčku vrátí na bonusovém kreditu.

Příklad: Máte aktivní Internet na měsíc 20 GB za 400 Kč. Tato částka se vám strhne na začátku při aktivaci balíčku. Při vyčerpání 90 % dat nebo 4 dny před koncem platnosti balíčku (30 dní) máte nárok na bonusovou nabídku, operátor vás o ní informuje v SMS. Jako uživatel Internetu na měsíc 20 GB musíte pro bonus aktivovat nejbližší vyšší balíček Internet na měsíc 30 GB za 500 Kč. Tuto celou částku také operátorovi zaplatíte. Získáte dalších 30 GB dat. Po 24 hodinách od aktivace vám operátor připíše bonusový kredit 100 Kč. Za 30 GB dokupovaných dat jste tedy zaplatili 400 Kč (reálně 500 Kč, stovku máte „blokovanou“ v kreditu).

I s bonusem po prvním dokupu tak v příkladu výše vychází celkových 50 GB dat na 800 Kč, což je nesmyslně vysoká částka a zákazníkovi by se vyplatil rovnou aktivovaný Internet na měsíc 50 GB bez bonusu za 550 Kč. Nabídka tak míří spíš na méně předvídavé zákazníky, kteří nedokážou odhadnout svoji spotřebu předem. Také její složitost a nepřehlednost směřuje spíš k tomu, že zákazník sice dostane zprávu o možnosti využití bonusu, ale ve finále ani nebude vědět, co přesně a za kolik si aktivuje.



Ceník datových balíčků Sazkamobilu

Doba platnosti dokupovaných balíčků v rámci této marketingové akce je jeden měsíc a začíná běžet ode dne objednání, tj. platnost dat v rámci příslušného datového balíčku zanikne jeden měsíc ode dne objednání bez ohledu na to, zda byla data zcela vyčerpána či nikoli. Nevyužitý objem dat se nepřevádí do následujícího období.