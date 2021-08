Sběratel získal prototyp AirPower. Teď je jasné, proč Apple svoji bezdrátovou nabíječku nikdy neuvedl do prodeje

AirPower je bezdrátová nabíječka, kterou Apple představil v roce 2017. Její hlavní přednosti mělo být současné dobíjení iPhonu, Apple Watch a sluchátek AirPods, a to téměř kdekoliv, kam jste tato zařízení na podložce umístili. Jenže záhy se ukázalo, že nabíječka ještě není připravena do prodeje. Po dvou letech se Apple rozhodl, že tuto nabíječku vůbec neuvede do prodeje.

Konstruktéři zřejmě nebyli schopní ukočírovat náročnou výrobu a také fyziku. Více cívek v těsné blízkosti znamenalo příliš mnoho odpadního tepla, které se nedalo zvládnout ani s haldou elektroniky detekující právě aktivní okruhy a vypínající ostatní. Ostatně, existenci spousty kontrolerů a 22 drobných cívek, dokládá i fotografie Giulia Zompettiho, vášnivého sběratele prototypů od Applu, jemuž se do rukou dostal vyhozený prototyp nabíječky AirPower zbavený vnějšího krytu.

Prototypová nabíječka, i přesto, že byla vyhozena do sběru, stále funguje, ovšem pouze s prototypy iPhonů. Nabíječka totiž nezačne pracovat hned při připojení do zásuvky, ale až tehdy, když patřičnou cívku „vybudí“ iPhone. Sběrateli se dosud podařilo v jednu chvíli dobíjet dva prototypy najednou. Protože je i samotná nabíječka prototyp, má i svůj výstup do logu přes sériový kabel, který musel sběratel nejprve softwarově doladit.

Skončí nabíječka AirPower navždy v propadlišti dějin? Loni v dubnu se hovořilo o AirPower druhé generace, jenže i ta zatím světlo světa nespatřila. Je i tentokrát na vině přehřívání, náročná výroba nebo stále platí problematická spolupráce s Apple Watch?

AirPower byla oznámena na Apple Keynote v roce 2017:

Zdroj Twitter via The Verge