Schváleno učiteli. Pokud chcete na Google Play stahovat obsah pro děti, máte napůl vyhráno

Svět je nebezpečné místo, a pro Google Play to platí dvojnásob. I proto na smartphonech existují dětské režimy, které omezí funkčnost telefonu natolik, aby se dítě nedostalo k nevhodnému obsahu, popř. aby vám nevyluxovalo účet nechtěným nákupem aplikací. Dětem můžete u těchto režimů delegovat aplikace a hry z veřejné části Androidu, jenže jejich správný výběr může být oříšek. A právě zde nastupuje program Schváleno učiteli pod hlavičkou Googlu

Pokud v Google Play přejdete na Aplikace a zvolíte kartu Děti, asi byste čekali generickou filtraci aplikací, které by mohly být cíleny na ty nejmenší. Opak je však pravdou, protože v této sekci najdete mimo aplikací i hry, které jsou oficiálně schváleny experty k tomu, aby mohl být využívány i těmi nejmenšími. Hříčky, hlavolamy či různé aplikace musí být „zábavné nebo inspirující, důmyslně vytvořené a určeny pro uvedenou věkovou skupinu“. Za hodnocením stojí poradci Joe Blatt (Harvard Graduate School of Education) a Dr. Sandra Calvert (Georgetown University).

Samozřejmě, o stažení her a aplikací rozhodujete vždy vy jakožto rodiče, neškodí však mít inspiraci kapacit z oboru. Výsledkem je pokročilá filtrace schváleného obsahu pro děti, která jej dělí na věkové skupiny pod 5 let, 6 - 8 let a 9 až 12 let. A pokud nejste příznivcem generických doporučení, můžete si u každé doporučené aplikace přečíst, proč byla zrovna ona zařazena do dětského výběru. Může např. zlepšovat slovní zásobu, podnítit kritické myšlení nebo výuku (např. jazyků nebo matematiky) a „radost“ z ní.

Při výběru aplikací a her pro děti i nadále platí, že si nejlépe pomůžete jejích hodnocením a komentáři ostatních uživatelů. Mezi řádky lze vidět větší množství placeného obsahu, byť samozřejmě hry a aplikace, i přesto, že jsou určeny pro děti, nadále nabízí in-app nákupy. Placené aplikace a hry bývají často bez dalších nákupů, popř. můžete využít předplatné Play Pass, v rámci nějž je dostupná spousta aplikací a her ze sekce Děti. A to za vyzkoušení (ještě s prvním měsícem Play Pass zdarma) rozhodně stojí.

Představení služby Google Play Pass: