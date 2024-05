Sedm gest, která by se hodila iPhonům. Inspiraci by mohl Apple čerpat u Samsungu

Smartphony s Androidem jsou v gestech někdy mnohem dále, než iPhony. A nemáme na mysli čistý Android, ale nadstavbu One UI 6.1 od Samsungu, která je právem považovaná jako jedna z nejlepších na Androidu. Obsahuje gesta, která jsou pro uživatele Samsungů naprosto běžná, ovšem ti, kteří používají iPhone, by určitě některá z nich brali všemi deset. Toto je sedm gest, která by se hodila iPhonům, třeba již u blížícího se iOS 18.



Libovolné aplikace v oknech, rychlé zobrazení dvou aplikací najednou a použitelnější jednoruční režim – to jsou funkce a gesta, která by uživatelé iPhonů brali všemi deseti

První z gest je svázáno s režimem Multidisplej. Dvojicí prstů potáhnete u otevřené aplikace směrem nahoru, a jednoduše na druhou půlku displeje vyberete jinou aplikaci. Toto gesto funguje tehdy, pokud nepoužíváte dotyková ovládací tlačítka ve spodní liště, alternativně můžete aplikace rychle přetáhnout z pravé lišty na displej, resp. si vytvořit páry aplikací, které rychle spustíte z lišty nebo z pohotovostní obrazovky. iPhone nic podobného nemá, pouze režim Obraz v obrazu pro Facetime a některé videoaplikace. U Samsungu je možné do okna minimalizovat prakticky jakoukoliv aplikaci.

Gesta na Androidu bez větších omezení

U iPhonů by se hodily i rychlé screenshoty, které vytvoříte přejetím dlaní přes displej. Se screenshotem můžete v levém spodním rohu dále pracovat, např. jej rychle sdílet nebo otevřít. U iPhonu můžete pro pořízení screenshotu poklepat na záda, což je gesto, které nemusí být vždy správně zaregistrováno. A nebo jej iPhone registruje, i když jej zrovna nepotřebujete, a v galerii pak naleznete řadu zbytečných screenshotů.

Pokud u iPhonů chcete utlumit vyzvánění nebo budíky, stačí jen jednou stisknout zamykací tlačítko. U Samsungů to funguje stejně, navíc vám k utlumení stačí otočit telefon displejem dolů nebo položit ruku na displej. iPhony „probudíte“ dvojitým poklepáním na displej, Samsungy navíc stejným gestem i zamknete. A je úplně jedno, co na telefonu zrovna děláte. Nemusíte se tak natahovat na boční zamykací tlačítko. To však mohou Samsungy využít ke spuštění libovolné aplikace, např. Fotoaparátu. U iPhonů zde máte napevno nastavené Apple Pay.

Uživatelům iPhonů by se jistě líbil i přehlednější jednoruční režim, který přilepí zmenšenou podobu displeje k pravému nebo levému okraji. Stačí jen třikrát poklepat na domovské tlačítko nebo použít gesto. Phony mají sice podobnou funkci, ta ale aplikaci zobrazí ve spodní části displeje, a část obsahu současně ořeže. Dočkáme se alespoň některého z těchto gest a funkcí v blížícím se iOS 18?

A jaká gesta chybí v iPhonu vám? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.

Via Gizmodo