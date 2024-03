Sedmiletá softwarová podpora u telefonů vypadá lépe na papíře než ve skutečnosti. Mnozí ji stejně nevyužijí

Už od loňského roku máme na trhu smartphony, u nichž výrobci slibují sedmiletou softwarovou podporu. K loňským Pixelům 8 se letos v lednu přidal Samsung se svou řadou Galaxy S24. Obě značky se na novou metu dostaly ze čtyřleté, resp. pětileté, podpory, a na papíře to rozhodně vypadá skvěle. Uživatelé výše zmíněných telefonů mají zaručený aktuální software a zabezpečení, takže je vše v absolutním pořádku...a nebo není?



Sedmiletá softwarová podpora vypadá na papíře lépe, než ve skutečnosti. Nikdo si nedokáže představit, jak na tom bude hardware (i zevnějšek) telefonu za sedm let...

Mít jistotu v tom, že telefon v budoucnu dostane patřičné aktualizace, je hodně důležité. Na druhou stranu to však není až tak revoluční, jak by se mohlo na první pohled zdát. Ano, starší telefony budou dostávat aktualizace systému a veškeré potřebné záplaty, jenže výrobci potřebují nabízet a prodávat stále novější a novější modely. A aby byl mezi nimi alespoň nějaký rozdíl, když se vizuálně bavíme stále o tom stejném, začnou se starší a nové modely (uměle) odlišovat specifickými funkcemi. Ty totiž nejsou součástí „podpory“, a pokud budete chtít nové funkce, stejně budete muset investovat do nového modelu.

Specifické funkce se začnou nabízet jen pro nové generace telefonu, a pro starší nebudou dostupné. První stopy jde vidět třeba v poslední verzi systému iOS, který nabízí specifické funkce pro iPhony 15 (např. omezení nabití baterie na 80%, apod.), zatímco zbytek funkcí systému je určeno pro starší iPhony.

Software bude aktuální, funkce nikoliv

Úplně stejné to budou dělat (a vlastně už dělají) další značky. Třeba Samsung s umělou inteligencí Galaxy AI. Jihokorejský výrobce ji nasadí i u loňských modelů, a to včetně Galaxy S23 FE. Ten běží na čipsetu Exynos 2200, tedy na stejném procesoru jako řada Galaxy S22. Ta však umělou inteligenci Galaxy AI nedostane. Jedná se tedy o byznysové rozhodnutí, a ne o to, že by hardware umělou inteligenci neutáhnul.

Stejné je to i s populárními modely střední třídy, tj. s telefonem Galaxy A od Samsungu. Hardware zřejmě není natolik výkonný, aby umožnil výkonnou umělou inteligenci přímo na zařízení, ale cloudovou AI by telefony zvládat mohly... Úplně stejné je to u funkce Circle Search, která je (a bude) dostupná jen pro nové telefony. A připravte se na to, že podobných případů bude přibývat.

Těm starším se sice aktualizacemi prodlouží životní cyklus, výrobci však budou hledat různé cesty, jak vás k přechodu na novější model „donutit“. Třeba bateriemi, které prozatím stále nejsou vyměnitelné (tato povinnost nastane až v roce 2027). Jetotiž vyloučeno, že baterie v telefonu budou po pěti (či dokonce po sedmi!) letech ve stejné kondici jako u nových telefonů. Budeme rádi, že je ještě vůbec spustíme. Samozřejmě, baterii bude možné vyměnit v servisu, jenže, co když budou nové telefony přeplněné funkcemi natolik zajímavé, že jim dáte přednost před opravou „nudného“ a „starého“ telefonu, který má na svém těle větší či menší šrámy z běžného používání?

Mnohem důležitější jsou včasné updaty

Než sedmiletá podpora, je pro uživatele daleko důležitější rychlost samotných aktualizací. Když Google vydá novou verzi Androidu, trvá i několik měsíců, než se systém dostane s upravenými nadstavbami do prvních telefonů. Samsung sice prodlevu každým rokem zkracuje, od ideálu, kdy by se nová verze systému dostala na zařízení různých OEM výrobců ve stejný den, kde systém vydá Google, však má stále daleko. U většiny značek je update k dispozici třeba po šesti až dvanácti měsících od vydání „čisté“ verze Androidu.

Právě tempo aktualizací je možná důležitější, než samotná délka softwarové podpory. A ví to i Google nebo Samsung. Americký gigant pro Pixely pravidelně vydává aktualizace Pixel Feature Drop, které přidávají (pouze Pixelům) nové funkce, Samsung zase na starší telefony postupně dostává novou verze své nadstavby One UI, byť verze Androidu zůstává stejná. A k tomu Samsung přidává pravidelné záplaty zabezpečení, které se u Samsungů mnohdy objevují dříve, než u Pixelů.

Sedmiletá podpora smartphonů je důležitá pro to, když špičkový telefon doslouží, a vy jej pošlete dále v rodině – máte jistotu, že je i přes své stáří stále dobře zabezpečený. Kvůli delší podpoře však telefon zřejmě nebudete využívat o mnoho déle, než dosud s kratší podporou. Šance na jeho rozbití, kdy oprava nebude dávat ekonomický smysl, je úplně stejná jako kdysi. A postupně se snižující kapacita baterie k tomu také moc nepřidá, ještě když vás nové modely budou lákat na „exkluzivní“ funkce...