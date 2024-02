Sedmina nových majitelů iPhonů dříve vlastnila Android. Apple primárně táhnou „zaháčkovaní“ uživatelé iOS

Americká agentura CIRP publikovala zajímavé statistiky týkající se přechodu uživatelů ze systému Android na iOS. Data sice vychází z USA, jenže ta jsou tradiční „baštou“ iPhonů, a migrační čísla mezi Androidem a iOS jsou zde zřejmě nejvyšší na světě. Statistiky ukazují, že pro Apple už není delší dobu důležitý počet uživatelů, které přetáhne z konkurenčních platforem, ale spíše stávající uživatelská základna uživatelů iPhonů, kteří své telefony postupně vyměňují za nové.



V roce 2023 došlo k mírnému poklesu meziročního přechodu nových uživatelů iPhonů z Androidu. Průměrně se však zas poledních pět let drží na 13 procentech. Drtivá většina uživatelů nových iPhonů přechází ze staršího zařízení se systémem iOS

CIRP publikovala statistiku přechodů uživatelů z operačního systému Androidu na iOS, a to za dobu posledních pěti let. Tím, že uživatel přešel na iOS, je myšlen stav, kdy uživatelé při nákupu nového iPhonu odkládají dříve používaný telefon s Androidem. V loňském roce do této skupiny spadalo 13 % nových majitelů iPhonů. Ukazuje se, že drtivá většina (až 87 %) přechází na nové zařízení s iOS ze staršího iPhonu, který už dosloužil a potřebuje náhradu, popř. jsou hlavním důvodem nové hardwarové či softwarové funkce. A to je důležité zejména v případě velmi starých iPhonů, které už nedostávají aktualizace.

Kouzlo jménem „uzavřená zahrada“

Třináct procent původních uživatelů Androidu evidoval CIRP i v roce 2019, od té doby poměr „náplavy“ klesl na 11 procent (v letech 2020 a 2021), roce 2022 byl přechod na iOS zase o něco výraznější (15 procent). A zatímco dříve Apple aktivně lákal k přechodu na svůj systém, záhy přišel na to, že stačí uživatele uvěznit v tzv. „uzavřené zahradě“. Když jim určité služby zpřístupní jen na iOS, nebudou uživatelé iOS uvažovat o přechodu na Android, protože by o tyto služby přišli. Příkladem za všechny je iMessage (alias modré vs. zelené bubliny), která měla být v Evropě regulována a otevřená konkurenci, nakonec se tak ale nestalo.



Při koupí nového zařízení s iOS má cca 14 procent zájemců v kapse Android. Při koupi nového Androidu má v kapse iPhone jen málokdo... (zatím poslední známé informace vztažené k období červen 2022 – červen 2023)

Jak to funguje opačným směrem, nasvědčují poslední data z června loňského roku. 92 procent majitelů nového Androidu mělo jako předchozí telefon taktéž model s Androidem. A pouze čtyři procenta nových majitelů na Android přechází z iPhonů. Primárně kvůli otevřenosti systému a také ceně. Androidy jsou totiž dostupné téměř všech možných cenových hladinách, což u Applu rozhodně neplatí.

