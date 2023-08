Šéf českého Vodafonu se přesouvá do Londýna. Než se najde nástupce, zastane obě pozice

Petr Dvořák skončí jako ředitel českého Vodafonu. Vrcholný manažer se po pěti letech působení v čele třetího největšího tuzemského operátora přesouvá v rámci mateřské skupiny Vodafone Group do londýnské centrály, kde se od září stane ředitelem divize tzv. partnerských trhů. Než se najde jeho nástupce v Česku, zvládne zastávat obě pozice najednou.

Divize partnerských trhů (Partner Markets) byla ve Vodafone Group založena v roce 2002. Jejím úkolem je vytvářet strategické aliance v zemích, kde Vodafone nemá vlastní síť. Umožňuje tak zákazníkům místního operátora používat služby Vodafonu nebo vlastním zákazníkům využívat roaming v dané zemi. K dnešnímu dni má Vodafone 29 takových partnerů po celém světě (např. Austrálie, Nový Zéland, Japonsko, Singapur, Katar, Chile, Argentina, Peru, Kanada, Spojené státy, Finsko, Francie nebo Belgie).



Petr Dvořák působil v českém Vodafonu 11 let, z toho pět let na pozici generálního ředitele

Petr Dvořák je zkušeným telekomunikačním matadorem. Jeho kariéra v oboru začala roce 2001, kdy nastoupil do společnosti T‑Mobile. Tam působil na různých manažerských pozicích více než deset let. Generálním ředitelem českého Vodafonu se stal v únoru 2018. Předtím pět let působil na pozici viceprezidenta pro spotřebitelský segment.

„Byla to dlouhá a úspěšná cesta, na které jsem se setkal s celou řadou výjimečných lidí, od kterých jsem se vždy něco naučil. Po všem, co jsme společně prožili a čeho jsme dosáhli, nebude loučení snadné. Nejvíc mi budou chybět právě ti skvělí lidé, kteří tvoří jedinečnou kulturu Vodafonu. Ale zatím jsem stále tady, takže nesmutním a těším se na nové výzvy a příležitosti, které přinese moje nová role CEO Partner Markets,“ říká Petr Dvořák.