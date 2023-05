Šéf Googlu otevřeně přiznal, že před skládačkami dává přednost klasickým smartphonům. Používá Pixel 7 Pro

Světem mobilních technologií už několik let rezonují skládací zařízení. Podle mobilních výrobců je to další krok v evoluci smartphonů, něco, co prostě musíme mít. Výhody jsou zřejmé – větší displej u skládacích hybridů či vnější displej společně s kompaktnějšími rozměry v zavřeném stavu skládacích véček. Jenže na druhé straně rovnice stojí vysoká cena skládacích zařízení, jejich diskutabilní odolnost i tloušťka, která není tak „komfortní“ jako u běžných telefonů.

Jenže výrobci si tyto nedostatky nechávají pro sebe, a na veřejnosti, protože potřebují nové modely a technologie „prodat“, prezentují jen jejich klady. O to zajímavější jsou upřímné odpovědi šéfa Googlu, s nímž natočil společné video YouTuber Mrwhosetheboss.



Sundar Pichai, šéf Googlu, se pochlubil, že aktuálně používá jako hlavní telefon Pixel 7 Pro. Souběžně však testuje další telefony, např. Samsungy řady Galaxy, Pixel Fold nebo nejnovější iPhony. V každém z telefonů má samostatnou SIM kartu

Podle Sundara Pichaie nejsou současné skládačky budoucností na dosah ruky, ale jen produkty, které postupně vznikají na cestě k budoucím smartphonům. Současní uživatelé skládaček tak mohou „ochutat“ to, co je za pár let čeká, ale rozhodně se nejedná o produkt dotažený do úspěšného konce. Pichai na jednu stranu uvádí, že Fold dlouhodobě používá, jenže dodává, že je v této kategorii produktů rozhodně co zlepšovat. Navíc na kameru otevřeně přiznal, že jsou doby, kdy by raději měl v kapse klasický telefon místo skládačky. Třeba už jen kvůli její větší hmotnosti a tloušťce.

Brýle telefon ještě dlouho nenahradí

Šéf Googlu nastínil i svou vizi mobilní budoucnosti. Klíčovou roli má i nadále hrát smartphone, a to v různých podobách a konstrukcích. Chytré hodinky telefony v dohledné době nenahradí, a to platí i pro VR a XR brýle. Tyto doplňky jsou stále ve velmi časné vývojové fázi, a potrvá roky, než budou mít ambice nahradit telefon. Podle Pichaie jsou však konečnou fází vývoje smartphohnu právě brýle. Jenže, k tomu máme ještě hodně daleko.

Daleko důežitější je podle něj umělá inteligence, které je předvěstí velkých změn. Zatímco dříve se museli lidé adaptovat počítačům, umělá inteligence umožní to, aby se počítače konečně přizpůsobili lidem. Budou se zaměřovat na to, jak nahlížíme na věci, jak mluvíme, a jak se chováme v reálném světě, a to přenesou i do digitální podoby.

Zajímavé je také současné rozdělení uživatelů při vyhledávání na dva tábory. Ti z rozvojových zemí, kde se teprve nedávno začaly používat smartphony, jsou daleko ochotnější ve smartphonech vyhledávat hlasem. V rozvinutých státech, kam moderní technologie dorazily dříve, však bude nutné uživatele nejprve „přeučit“ z vyhledávání pomocí klávesnice, které je ve své podstatě neintuitivní. Proč dávat věty do elektronické podoby, když je můžete rovnou vyslovit? Vskutku zajímavý rozhovor si můžete pustit níže v článku.

Šéf Googlu by si někdy místo skládačky vzal klasický telefon: