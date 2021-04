Šéf Huawei: Smartphony jsou v přechodném období. Budoucností je univerzální OS

Mobilní internet, jehož centrem jsou v současnosti chytré telefony, se dostává do přechodného období. Na konferenci na téma snazší konektivity digitálních zařízení (Connecting to a Simpler Life) to pronesl prezident úseku softwarového inženýrství spotřebitelské divize Huawei Dr. Wang Chenglu. Podle něj se celé odvětví bude transformovat, zejména díky rychlému nástupu zařízení pro internet věcí.



Dr. Wang Chenglu promlouvá na keynote k propojeným systémům | Foto: Huawei

Smartphone už tak zdaleka neplní jen komunikační a multimediální roli v rukou svého vlastníka, ale může na pozadí řídit a spravovat celý ekosystém dalších zařízení. „Technologie mění svět. Mým dětským snem bylo, abych mohl sledovat filmy doma, což je nyní možné všude. Rychlý rozvoj mobilního internetu vedl k bezhotovostním platbám, online nakupování nebo například bleskovým taxi službám. To vše zásadně změnilo náš život,“ řekl Wang.

Odvětví smartphonů podle Wanga došlo do kritického bodu. Jednak za to mohou od roku 2018 postupně klesající nebo stagnující prodeje chytrých telefonů, jednak je to způsob a délka jejich využití. „Průměrná doba, kterou uživatelé každý den tráví na mobilních telefonech, zůstala od roku 2018 mezi čtyřmi a pěti hodinami, což naznačuje, že průmysl dosáhl kritického bodu a musí být transformován,“ vyvozuje Wang.

Harmony OS pro 300 milionů zařízení

Budoucností je podle Huawei sázka na propojení všech chytrých zařízení na společné platformě. Firma tím pochopitelně myslí zejména svůj operační systém Harmony OS, který se v letošním roce chystá nasadit také do smartphonů. Právě ty se mají stát centrem propojeného ekosystému. Ke spolupráci na jeho budování firma vyzývá i ostatní technologické hráče.

„Cílem je proměnit více chytrých zařízení na jednoho všestranného asistenta. Když například chytré hodinky poznají, že uživatel usnul, světla v místnosti se automaticky vypnou a klimatizace upraví teplotu tak, aby vzniklo příjemnější prostředí pro spánek. Cvičební náčiní připojené k nositelnému zařízení může sloužit jako váš osobní trenér a poskytovat tipy na cvičení a komplexní analýzy dat v reálném čase,“ vypočítává Wang výhody inteligentního propojeného systému.

Základem ekosystému se má stát jednotná platforma, na které budou moci běžet všechna propojená zařízení. Díky tomu bude jejich vzájemná komunikace jednodušší, efektivnější a spolehlivější. To by se také mělo podepsat na přívětivějším uživatelském ovládání. Podle svých slov chce Huawei letos provozovat svůj univerzální operační systém Harmony OS na 300 milionech zařízení. Počítá s nasazením ve spotřební elektronice včetně smartphonů, ale i se spoluprací s průmyslovými partnery. K uvedení nové verze Harmony OS 2.0 by mělo dojít 24. dubna.

Podívejte se na záznam keynote Huawei: