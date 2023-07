Šéf Instagramu přilil olej do ohně nekonečného sporu. Androidy jsou podle něj lepší než iPhony

Google vs. Apple, Android vs. iOS – to je dlouhodobý spor, který nikdy nebude mít vítěze. Každý z uživatelů má svobodné právo výběru a své důvody, proč by nikdy nemohl používat iOS, nebo by naopak nikdy nemohl přejít na Android. A ti, kteří si už vybrali, tak nadále „kopou“ za svůj tým, a to často i za cenu komentářů, které jsou už trochu „za hranou“.

Na sociální síti Threads se populární YouTuber Marques Brownlee zeptal fanoušků na jejich technologické názory, a dostal spoustu reakcí. Jedna z nich přišla i od Adama Mosseriho, který šéfuje Instagramu. Publikoval sice jen nevinný krátký příspěvek „Android's now better than iOS“ (v překladu: „Android je nyní lepší, než iOS“), ale i ten způsobil doslova poprask.



Adam Moserri, který šéfuje Instagramu, se vyjádřil v tom smyslu, že nyní je podle něj Android lepší než iOS. Od loajálních uživatelů iPhonů to pak pěkně schytal (Zdroj: Android Authority)

Okolo odpovědi se rozhořela vášnivá diskuse, ve které uživatelé iPhonů poukazovali na to, že Android není natolik zabezpečená platforma, na druhé straně se objevili i uživatelé, kteří jeho slova obhajovali s tím, že „Apple stagnuje a Android průběžně inovuje“. Vzato kolem a kolem, Moserri jen přilil olej do ohně, protože spor uživatelů Androidů a iPhonů prostě nemá vítěze. A nikdy jej mít nebude.

Z komentáře lze vyvodit, že podle šéfa Instagramu měl systém iOS dříve navrch, ovšem v poslední době misky vah na svou stranu převážil právě Android. Ten je navíc z globálního pohledu dominantním systémem, který je nasazený u téměř 71 % zařízení, zatímco iOS běží „jen“ u 28 procent telefonů. Důvodem dominance Androidu jsou však velmi levné telefony, které u platformy iOS nenajdete.

Proč používáte iOS nebo Android? Je to dáno historicky, nebo vám je vám jedna z platforem bližší, popř. máte „své“ důvody? Dokázali byste přejít na konkurenční platformu nebo je to pro vás nepředstavitelné? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.