Selfie kamera jako šoupátko. Využití tohoto patentu Oppo je diskutabilní

Fantazii se meze nekladou, říkají si zřejmě někteří výrobci smartphonů a neúnavně přicházejí s dalšími koncepty, kterými by mohli svá zařízení vylepšit nebo přinejmenším ozvláštnit. Nový patent čínského výrobce Oppo zveřejněný portálem LetsGoDigital počítá s „pojízdnou“ selfie kamerou, která se má pohybovat ve vodorovné drážce nad displejem.

Fotomodul je namontován na vodicím bloku, který je umístěn v držáku malé kolejnice. Díky hnacímu motoru je možné pohybovat kamerou doleva a doprava. Ve výchozím nastavení bude kamera zaujímat pevnou pozici, zřejmě na jednom z okrajů drážky. Při aktivaci selfie kamery v aplikaci fotoaparátu bude možné ji pomocí motorku přesunout do požadované polohy.

K čemu by takové řešení mohlo být dobré, můžeme zatím jen odhadovat. Může to být fotografování selfie z různých úhlů, vylepšená autentizace obličeje pomocí snímku blížícího se 3D, může to být víc poskládaných snímků do „uměleckého“ portrétu.

Pokud se Oppo rozhodne posuvnou kamerku implementovat, nebude to rozhodně první experiment v oblasti fotoaparátu. Vzpomeňme na model Oppo Find X, kde se kamera vysouvala s celou vrchní částí konstrukce, nebo Oppo Reno, kde se selfie schovala do malého klínku vyskakujícího z horního okraje.