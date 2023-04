Sen o kompaktním telefonu do dlaně žije dál. Skládací véčka letos dostanou konečně pořádné vnější displeje

Na trhu se v současnosti o místo pod sluncem přetahují dvě větve skládacích zařízení. Na jedné straně máme skládací hybridy, které nabízí „přeměnu“ do podoby tabletu, na straně druhé máme skládací véčka, které chtějí velký vnitřní displej schovat do co nejmenší kapesní podoby. Véčka sice už v předchozích letech nabízela i vnější displeje, ty však ve větší míře plnily ryze informační úkoly. Pokud však koukáte po véčku jako po kompaktním smartphonu do dlaně, letos se konečně dočkáte.

Dosavadní úniky naznačují, že mobilní výrobci velmi rychle pochopili, že uživatelé vnější displej skládacích véček nemají jen na okrasu. Malé vnější displeje jednoduše nestačí, a jsou potřeba daleko větší panely, které můžete využít pro plnohodnotné ovládání prostředí v zavřeném stavu. A právě díky tomu ožívají sny uživatelů, kteří by chtěli ovládat moderní smartphone s Androidem, jehož displej bude mít úhlopříčku mezi třemi a čtyřmi palci.



Vivo X Flip letos nabídne vnější displej, který vyplní polovinu těla telefonu v zavřeném stavu (Zdroj: Weibo)

První vlaštovkou byl skládací Oppo Find N2 Flip, který dokázal zpětnou vazbu uživatelů přetavit do reality. Véčko se dostalo do prodeje s 3,26" vnějším displejem, který přímo vybízel k tomu, aby na něm výrobce zpřístupnil plnohodnotné prostředí Androidu. Jenže, Oppo úplně nevědělo, co si s velkým displejem vlastně počít, a tak se čeká na to, až hozenou rukavici zvednou jiní. Např. Vivo, Motorola nebo Samsung.

Tři želízka v ohni

Vivo v nacházejících týdnech a měsících představí véčko Vivo X Flip, které nabídne vnější displej přes celou šířku véčka. Panel bude mít zřejmě velmi blízko poměru stran 3:2, a měl by minimálně v základní podobě umožnit ovládání véčka v zavřeném stavu.



Galaxy Z Flip5 by měl displej natáhnout prakticky na celý kryt v zavřeném stavu. Tedy mimo pantu (spodní část pod displejem) a výřezu pro dva fotoaparáty (Zdroj: Sammobile)

Krátce po něm by se měl dostat na trh Samsung Galaxy Z Flip5, jehož vnější displej by měl vyplnit prakticky celou vnější plochu. Displej bude mít pouze rohový výřez, a to kvůli dvěma fotoaparátům, které budou umístěny na vnějším krytu. Displej by měl mít úhlopříčku mezi třemi až čtyřmi palci, a má největší šanci na to, aby mohl oficiální cestou zobrazovat běžné prostředí operačního systému Android.

To v současnosti zvládá prakticky jen Motorola Razr (2022), která umožňuje na vnějším panelu číst notifikace, rychle vypínat či zapínat funkce v horní liště nebo dokonce spouštět libovolné aplikace. Jenže, aplikace na vnějším panelu musíte nejdříve explicitně povolit v systému, a Motorola pro ně nemá žádné experimentální režimy. Často tak aplikace spouštěné na vnějším displeji nefungují úplně podle představ. A problémem je i úhlopříčka displeje, 2,7 palců je stále málo, chtělo by to přeci jen o trochu větší displejový panel. A toho bychom se měli dočkat u letošní generace Motorola Razr (2023).



Vnější displej u připravované Motoroly Razr bude mít dostatečnou úhlopříčku k tomu, abyste véčko v určitých případech ani nemuseli rozevírat

A pokud by i tentokrát výrobci snad váhali (a my pevně doufáme, že tentokrát už nebudou úmyslně omezovat plnohodnotné využití telefonu v zavřeném stavu), je tu stále aplikace CoverScreen OS. Bez ní by byly vnější displeje současných generací skládacích véček poloviční.

Největší vnější displej má aktuálně Oppo Find N2 Flip: