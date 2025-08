Sen o modulárním telefonu stále žije. Módní ultratenké telefony by šly rozšířit o baterii nebo paměť

Až se výrazné fotoaparáty na zadní straně telefonů trochu uskromní, vznikne prostor, který by se dal smysluplně využít. Právě tuto úvahu zřejmě sledovali autoři konceptu H-One Pro, který v teoretické rovině vrací do hry mobilní modularity. Tentokrát však s mírou, takže si tyto decentní moduly dokážeme představit i v praxi. Oproti tomu modulární skládání telefonů ve stylu Google Ara je v době, kdy se v návrhu telefonu každý milimetr počítá, hodně daleko od hlavního proudu.



Ukázka možných modulů u konceptu H-One Pro

Za konceptem stojí uskupení Mechanical Pixel, které navrhlo vyměnitelný modul o rozměrech 67 × 31 mm umístěný na zádech v pravém horním rohu smartphonu. Samotný koncept by i bez vloženého modulu neztratil žádné funkce – jednalo by se o tenký a lehký smartphone s displejem o větší úhlopříčce, který by díky modulu získal nové možnosti a funkce.

Mezi řádky v tom vidíme i reakci na současný boj o nejtenčí smartphony klasické i skládací konstrukce, u nichž se fotomoduly na zadní straně do celkových rozměrů (poměrně nečekaně) nezapočítávají. Je tedy v podstatě jedno, jak výrazně by tento zadní modul pro dodatečné funkce vyčníval do prostoru.

Možné moduly a jejich využití

Jedním ze zvažovaných doplňků je 100Mpx fotoaparát s 1" snímačem, který by doplnil základní dvojici kamer. Ty by zůstaly dostupné za všech okolností, zatímco přídavná kamera by výrazně rozšířila aktuální fotografické možnosti telefonu.

Na záda byste na čtyři zapuštěné piny mohli připojit také:

sekundární displej (barevný OLED nebo černobílý E-ink)

přídavné úložiště

dodatečnou baterii (2 600 mAh)

výrazně hlasitější reproduktor

stylové kryty imitující kámen či dřevo

Zatím se sice jedná pouze o koncept, má však blízko k realitě. Především proto, že designéři nevytvářejí vzdušné zámky, ale zohledňují i technické limitace modulárních zařízení.

Dokážete si představit, že byste podobné moduly využili i u současných telefonů, nebo je to podle vás již zastaralá myšlenka?