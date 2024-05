Sen o smartphonu s barevným E-ink displeje žije dál. Bigme HiBreak bude podporovat i 5G sítě

Značka Bigme chystá do prodeje telefon s e-ink displejem, a to celkem ve čtyřech variantách. Verze s černobílým a barevným displejem dostanou základní i výkonnější procesor s podporou 5G. U obou telefonů známe i další základní specifikace, a je reálná šance, že se objeví i na českém trhu, protože na e-shopu značky existuje možnost odeslání do ČR, včetně přímo přepočtených cen v korunách.



Bigme HiBreak se rýsuje jako (konečně) zajímavý smartphone s E-ink displejem. Bude ale záležet na tom, jak si výrobce poradil s rychlostí překreslování displeje, a také na ceně telefonu

Bigme HiBreak dostane 5,84" E-ink displej. Černobílý panel bude navázán na osmijádrový Mediatek MTK6765 s 6GB RAM, 128GB úložištěm a Androidem 11. Volitelně bude k dispozici i v 5G variantě, která dostane čipset Diemsnity 900, 8GB operační paměť a 256GB úložiště. Za zmínku stojí i výrazný upgrade operačního systému, kterým bude Android 14. Barevná varianta dostane 5,84" E-ink displej Kaleido 3, a ta bude zřejmě ze všech nejpopulárnější. Čipsety a paměti jsou stejné, nejvyšší verze tak poběží na Androidu 14, procesoru Dimensity 900 a bude podporovat 8GB operační paměť, 256GB úložiště a 5G sítě.

Algoritmus pro rychlejší překreslování

U E-ink displejů v mobilu je největším strašákem frekvence obnovování displeje, která u elektronického inkoustu bývá žalostně pomalá. HiBreak pro tyto účely vyvinul algoritmus, který by měl zajistit rychlé obnovování displeje, a také technologii, která má zapříčinit vzniku „duchů“ při překreslování. Na papíře to vypadá zajímavě, ovšem až praxe ukáže, zda tyto E-ink displeje snesou alespoň částečně srovnání s běžně používanými mobilními displeji.

V telefonech bude k dispozici Google Play včetně dalších služeb od Googlu. Nabíjení obstará konektor USB-C, na koženkových zádech bude umístěn jeden foťák s přisvětlovací diodou. Zatím není jasné, zda bude Bigme telefon financovat v rámci crowdfundingové kampaně, a nebo jej začne nabízet přímo na svém webu. Dočkat se jej však máme už velmi brzy

Krátká ukázka telefonu Bigme HiBreak:

Zdroj: Goodreader