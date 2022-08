Shazam slaví neuvěřitelných 20 let. Rozpoznávač písniček začínal v Anglii jako SMSková služba

Služba na rozpoznávání hudby, známá dnes ve formě mobilní aplikace Shazam (zdarma pro Android a iOS), slaví těžko uvěřitelných 20 let. Znamená to, že vznikla ještě v době „předsmartphonové“, přesněji v době, kdy ještě neexistovala ani jedna ze současných dvou dominantních chytrých mobilních platforem.

Za tu dobu Shazam pomocí mikrofonu v zařízení identifikoval 70 miliard hledaných písní a jeho role se z pouhého rozpoznávače hudby rozšířila na popkulturní platformu, kde se sdružují lidé se stejnými hudebními preferencemi a kde umělci představují svoji muziku široké veřejnosti. K dnešnímu dni Shazam eviduje 225 milionů uživatelů po celém světě.

20 nejhledanějších písní za posledních 20 let

Shazam začínal v roce 2002 jako nezávislá služba ve Velké Británii, kde fungovala na principu odposlechu hledané skladby v klasickém telefonním hovoru (uživatel vytočil číslo 2580). Následně proběhlo zpracování dotazu na straně Shazamu a na mobil uživatele přišla SMS zpráva s výsledkem obsahujícím název skladby a jméno interpreta.



Známá „naslouchací“ obrazovka aplikace Shazam pro identifikování písniček

Od roku 2018 patří Shazam Applu, který jej provázal se svojí vlastní hudební službou Apple Music. Právě na ní si mohou zájemci nyní poslechnout playlist 20 Years of Shazam Hits, který je žebříčkem 20 nejvyhledávanějších skladeb na Shazamu za posledních 20 let.

Shazam zpracovává mnoho statistik a sestavuje je do nejrůznějších žebříčků. Zajímavý moment zaznamenal například hit z roku 1985 „Running Up That Hill“ od zpěvačky Kate Bush. Poté, co písnička opakovaně zazněla v několika dílech čtvrté série populárního seriálu Stranger Things, stala se na celých 10 dní „nejshazamovanější“ (nejvyhledávanější) písničkou, což je mnohem delší doba než u jakékoli jiné skladby v roce 2022.