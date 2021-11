Signál ve vlacích se má zlepšit do dvou let. Asociace operátorů vysvětluje, proč je teď mizerný

Špatný mobilní signál uvnitř vagonů vlakových souprav je věčné téma českých telekomunikací, podobně jako předražená mobilní data. Na rozdíl od vysokých cen tarifů ale v prvním případě nejsou operátoři hlavními viníky situace, kdy se ve vlaku s mobilem nalepeným k oknu snažíte marně ulovit alespoň jednu čárku z LTE.

Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS), která brání zájmy tří největších českých operátorů, vydala video, ve kterém vysvětluje hlavní problém s připojením na českých železnicích. Tím je útlum signálu zejména moderními vlakovými soupravami typu Pendolino, Railjet a dalšími novějšími typy vagonů.

Elektromagnetické vlny mobilního signálu se od vlakové soupravy odrazí a do interiéru proniknou značně utlumeny. Operátoři sice mohou pokrýt železniční koridory posílenou soustavou vysílačů, ale na prostup signálu do vlaků už vliv nemají.

Jak dostat signál do vagonu?

Zde se musí snažit i jednotliví železniční provozovatelé, kteří z vnějšku na vozové jednotky instalují anténu a signál do vnitřku vagonů (tzv. salonů) rozvedou pomocí opakovačů. Zde se pak cestující připojí pomocí Wi-Fi. Dálkové soupravy všech dopravců už většinou tuto možnost poskytují, a to zdarma v rámci jízdného.

„Příští rok by Ministerstvo průmyslu a obchodu mělo vypsat dotační titul v rámci Fondu obnovy, což jsou peníze na podporu digitalizace Česka, a v něm by měly být alokované peníze jak pro dopravce, aby si koupili opakovače, tak na to, aby se postavily nějaké sloupy podél tratí. Pokud vše půjde dle plánu, tak v průběhu dvou let bychom mohli mít mobilní signál ve vlacích výrazně kvalitnější než dnes,“ říká Jiří Grund, ředitel APMS, v rozhovoru pro ČT24.

Druhou možností je „chytit“ si signál přímo na svůj mobil. To je ale možné v omezené míře pouze u starších vagonů bez pokovených tlakotěsných oken. Řešením by do budoucna mohl být nový typ skla, které vyvinula společnost Siemens a které je speciálně upraveno pro lepší průchod elektromagnetických vln při zachování jiných těsnicích vlastností. Vagony s těmito okny budou již brzy na vybraných trasách provozovat České dráhy jako jeden z prvních dopravců v Evropě.