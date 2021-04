Siri prozradila termín další keynote. Apple má představit iPad Pro a AirTag

Kohosi na MacRumors napadlo zeptat se hlasové asistentky Siri, kdy je příští Apple keynote. A ona kupodivu odpověděla: 20. dubna v Apple Parku a že detaily jsou na Apple.com.

Programátoři Siri se patrně unáhlili, protože na obvyklém místě (apple.com/apple-events) ještě informace nejsou, ale patrně budou následovat během příštích několika hodin. Zajímavé je, že odpověď na otázku „When is the next Apple Event?“ nedává Siri každému, ale na našem redakčním iPhonu se zadařilo.

Pokud akce opravdu bude, co na ní Apple představí? Leakeři se shodují, že půjde o novou generaci iPadu Pro s procesorem A14X a mini-LED displejem (12,9" model). Také tentokrát má Apple představit trackovací placičku AirTag, ale to už se říkalo o každé keynote za poslední rok, takže těžko říct, jestli se dočkáme zrovna tentokrát.