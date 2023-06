Siri se stala hvězdou ještě před večerní akcí Applu. Dosti nečekaně narušila komentování baseballu

Hlasová asistentka Siri by se měla ode dnešního dne naučit rozpoznávat svou akivaci jen hlasovými povelem „Siri“, na místo původního „Hey Siri“. U některých amerických uživatelů však tato funkce zřejmě fungovala již včera, a právě díky tomu se této hlasové asistentce podařilo vtipně narušit komentování baseballového zápasu mezi Boston Red Sox a Tampay Bay Rays v rádiu.

Problém nastal ve chvíli, kdy se na hřiště chystal hráč José Siri. Řečník Joe Castiglione do éteru oznámil větu: „First and second, still only one out for José Siri, four men reached base, two have scored“. V ten moment však bylo zřejmé, že ve studiu zareagovaly citlivé mikrofony na jeden ze zde přítomných iPhonů, takže na pozadí byla slyšet zřetelná aktivace hlasové asistentky Siri. A to všechny natolik zaskočilo, že se celé studio mohlo potrhat smíchy.

Samotný komentátor pokračoval se slovy: „Siri je ve hře. A neptám se tebe Siri - ne tuto Siri, ale myslím tamtoho Siri“. Na jednu stranu se nabízí velká podobnost s celým jménem hráče, který v americké MLB zažil debut před dvěma lety. Dosud s jeho jménem iPhony neměly problém, a tak se spíše přikláníme k názoru, že už Siri u některých uživatelů ke své aktivaci skutečně nepotřebuje úvodní frázi „Hey“.

Američtí novináři potvrzují, že při spuštění nahrávky na svém iPhonu se rovněž aktivuje hlasový asistent Siri. A stejně to mohlo vypadat i u desítek tisíc posluchačů v USA, kteří poslouchali živý baseballový přenos. U našeho redakčního iPhonu to ještě nefunguje, a tak to vypadá, že evropské modely ještě nedostaly potřebný update na pozadí.

Celé situace se navíc aktivně chytil i oficiální twitterový účet americké MLB. Oficiálně by měl Apple vypuštění slůvka „Hey“ oznámit na večerní akci WWDC společně s dalšími softwarovými novinkami.