Skládací Huawei Mate X5 dostal větší baterii. Použitý procesor výrobce úspěšně tají, a zřejmě ví, proč...

Huawei letos v květnu dostal do vybraných států Evropy skládací Mate X3, nyní však v Číně ve vší tichosti oznámil novou skládačku Huawei Mate X5. Čtyřku v názvu výrobce přeskočil proto, že se jedná o nešťastné číslo, a nikdo z tamních mobilních výrobců jej nechce spojovat se svými produkty. Novinka však byla oznámena zatím jen pro Čínu, a ta je otázkou, zda vůbec, popř. kdy, se telefon dostane i do Evropy.

Skládačka si zachovává základní rozvržení. Vnitřní skládací displej zavíráte směrem dovnitř, ovládání v zavřeném stavu zajišťuje vnější panel. 6,4" OLED má rozlišení 2 504 × 1 080 pix, poměr stran 20,9:9 a 120Hz dynamickou obnovovací frekvenci. Po rozevření telefonu se objeví 7,85" LTPO OLED displej s rozlišením 2 496 × 2 224 pix a průstřelem pro 8Mpx selfie. Stejná je použitá i ve vycentrovaném průstřelu vnějšího displeje. V zavřeném stavu má skládačka tloušťku pouhých 11 milimetrů, přesto se může opřít o slušnou kapacitu baterie (5 060 mAh) i o zvýšenou odolnost IPx8.



Huawei Mate X5 se oproti Mate X3 nijak výrazně nezměnil. Používá stejné displeje

Záda zařízení, které váží 243 gramů, jsou vyrobena z umělé kůže nebo skla (+ 2 gramy navíc). Jejich dominantou je výrazně vystouplý kruhový fotomodul, jehož součástí je hlavní 50Mpx foťák (F1.8), 13Mpx širokáč (F2.2) a 12Mpx periskopický teleobjektiv s optickou stabilizací. Mezi barevnými variantami je na výběr černá, bílá, zlatá, zelená a fialová.

Procesor, značka neznámá

Huawei u telefonu úzkostlivě tají použitý procesor. Zatímco jiné značky nemají problém uvést, co zajišťuje výkon jejich zařízení, Huawei mlčí. A zřejmě ví proč. V zákulisí se spekuluje, že skládačka, stejně jako nedávné novinky řady Mate 60, využívají upravený procesor Kirin 9000s vyráběný 7nm procesem čínské firmy SMIC. Huawei se však, podle všeho, podařilo do čipsetu integrovat i 5G modem, což by znamenalo, že se značce povedlo obejít americké sankce, a zřejmě raději „taktně mlčí“.

Víme jen to, že Huawei Mate X5 bude nabízen v paměťových konfiguracích 12 + 12 GB, 16 + 512 GB a 16 GB + 1 TB. Ve všech případech pak se slotem pro paměťovou kartu NM. Skládací telefon má na svém těle USB-C port (USB 3.1 Gen 1), který zpřístupňuje 66W nabíjení přes kabel. Alternativou je rychlé 50W bezdrátové dobíjení nebo 7,5W reverzní dobíjení sluchátek či hodinek, které položíte na záda telefonu. Čtečku otisků prstů hledejte na boku telefonu, do výbavy se dostalo NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i obousměrná satelitní konektivita.

Uvnitř běží systém Harmony OS 4, který by měl být při případném rozšíření dostupnosti do Evropy nahrazen AOSP verzí Androidu a nadstavbou EMUI, ve které budou chybět Google služby.

Představení skládacího Huawei Mate X5:

Prodeje Huawei Mate X5 odstartují v Číně 24. září, cena telefonu zatím nebyla zveřejněna. Pokud se dostupnost telefonu rozšíří i do Evropy, budeme vás informovat.