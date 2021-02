Skládací iPhone bude podporovat stylus. Letos se jej ale ještě nedočkáme...

Apple podle internetových spekulací již několik let „potají“ vyvíjí své první skládací zařízení, které by mělo nabídnout zajímavou funkci. Podle dobře informovaných zdrojů by měla budoucí skládačka podporovat dotykové pero, zatím však není jasné, zda se bude jednat o Apple Pencil, nebo o zcela novou technologii. I přesto, že první zprávy hovořily o skládacím iPhonu podobajícím se Microsoft Surface Duo, nakonec to vypadá, že se bude jednat o zařízení dost podobné skládacímu Galaxy Z Flip od Samsungu.

Véčkový iPhone dostane OLED displej s úhlopříčkou 7,3 až 7,6 palců. Jenže, letos se skládacího véčka s logem jablečného výrobce zcela jistě nedočkáme. První spekulace naznačovaly, že skládací iPhone dorazí na trh až v roce 2023, nyní John Prosser, důvěryhodný „leaker“ Applu uvádí, že se skládací iPhone objeví v prodeji již příští rok.

Představení véčka Samsung Galaxy Z Flip:

Apple tedy se svou skládačkou nijak nespěchá, takže zatím ani nemá ambice dohnat Samsung, který aktuálnímu segmentu skládaček jasně dominuje. Jihokorejci již uvedl na trh dvě generace skládacího hybridu Galaxy Z Fold a jednu generaci véčka Galaxy Z Flip. Letos by se k nim mohly přidat i novinky různých dalších netradičních koncepcí, např. zařízení s rolovacími a výsuvnými displeji.

