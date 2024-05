Skládací MicroLED pro tablety a OLEDoS pro chytré hodinky. Toto mají být displeje budoucnosti

V americkém San José v těchto dnech probíhá každoroční veletrh SID Display Week 2024, která je letos zaměřená převážně na zobrazovací plochy pro televize či notebooky. I přesto však bylo možné na akci vidět displeje, které by mohly v budoucnu dorazit i do běžně používaných mobilních zařízení, a to od značek Samsung, LG a AUO.



OLED Bot od Samsungu prezentoval odolnost skládacího displeje od Samsungu v podobě jakési „kulinářské“ ukázky

Samsung na veletrhu ukázal ultratenké OLED displeje, které jsou mimo svět IT navrženy i pro tablety. Místo dvou skleněných vrstev obsahují jen jednu, takže je jejich tloušťka a hmotnost o více než 20 procent nižší, než u klasických OLED panelů. Tyto displeje navíc mohou mít až 1Hz obnovovací frekvenci, což dokáže při zobrazení statického obrazu ušetřit více než 40 procent baterie mobilního zařízení.

Displej, který přepíná mezi 2D a 3D

Samsung dále ukázal „tabletový“ displej LFD (Light Field Display). Jedná se o panel, který přepíná mezi 2D a 3D zobrazením, k jehož sledování nepotřebujete brýle. 3D režim se zapíná automaticky v pozorovací vzdálenosti mezi 40 a 70 centimetry, a každému oku nabídne trochu jiný obraz. Displej navíc dokáže tento efekt upravovat v reálném čase, protože sleduje pohyb očí.

Pro brýle rozšíření reality ukázal Samsung displej typu RGB OLEDoS (OLED on Silicon), který může mít jemnost až 3 500 ppi. Konkrétně třeba při úhlopříčce 1,03 palce. Ve světě skládacích a rolovacích displejů Samsung neukázal žádnou novinkou, pouze přivezl ukázat displeje Flex Note Extendable, Flex S a Slidable Flex Duet, které ukázal už na letošním veletrhu CES. Jeho expozice se tentokrát točila okolo odolnosti odolných displejů.



Miniaturní OLEDoS displej pro virtuální realitu a chytré hodinky

Samsung na stánku ukazoval tzv. OLED Bota, což je „kuchařský“ robot, který vznikl z robota používaného ve výrobní lince. V ramenu měl uchycený 7,6" skládací displej, který vymáchal v nádrži plné vody, následně jej posolil, popepřil, vydrhnul želeným kartáčem a nasypal na displeji z výšky najednou desítky ocelových kuliček.

LG na akci ukázalo OLEDoS displej pro virtuální realitu, který měl úhlopříčku 1,3 palce, jas až 10 tisíc nitů a rozlišení okolo 4 000 ppi. Jihokorejská značka ukázala i podobný displej pro chytré hodinky se 4K rozlišením a 3D technologií, jejíž prostorový efekt připomíná hologram.



Toto je jeden z prvních skládacích Micro LED displejů na světě, má jej na svědomí značka AUO

Poslední novinka se týká skládacích displejů. Zatímco běžně se bavíme o skládacích OLED displejích, firma AUO ukázala 17,3" skládací MicroLED displej, který má jas až 1 000 nitů, přesné barevné podání (100% barevný prostor Adobe RGB) a využití jako tabletový nebo externí displeje.

