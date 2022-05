Skládací Pixel od Googlu se opět odsouvá, a ani aktualizace hodinek na Wear OS 3 zatím nevypadá optimisticky

Google na nedávné konferenci I/O nastínil ekosystém zařízení řady Pixel, v němž bude mimo několika smartphonů i tablet, hodinky či nová generace sluchátek. A zatímco americký gigant ukázal spoustu chystaných produktů s předstihem, připravované skládačky se to netýkalo. Podle jihokorejského zdroje j to kvůli tomu, že Google skládačku přesunul až na příští rok.

Odklad Pixel Foldu však nastal už podruhé. Skládačka se měla na trhu objevit již koncem loňského roku, nakonec ji Google přesunul na letošní polovinu roku a opět ji odkládá. Nadnárodní gigant údajně není spokojený s aktuálním stavem zařízení, které není stále „podle jeho přání“. Displeje pro tuto skládačku bude dodávat Samsung, a to, jak 7,57" vnitřní skládací displej s UTG sklem, tak vnější 5,78" panel. Panty pro skládačku od Googlu dodá jihokorejská firma Nexplus.

Byl Google příliš ambiciózní? Možná, ale strategie dalšího odkladu se mu už nemusí vyplatit. Na trh se postupně dostávají další a další skládačky, které rok od roku vylepšují konstrukci a displeje. Již v loňském roce šly do prodeje telefony skládací konstrukce bez viditelného překladu v displeji (např. Oppo Find N), a tento trend by měl pokračovat i letos. Je tedy možné, že tentokrát je Google až příliš opatrný...

...to stejné lze říci i o segmentu chytrých hodinek. Platformě Android Wear dominuje Sasmung se svou řadou Galaxy Watch4, která jako jediná běží na nejnovější verzi systému Wear OS 3.0. Nebýt hodinek od Samsungu, Wear OS by už dávno zanikl. A to platí i po roce, kdy se na trh dostaly hodinky dalších značek (např. Fossil či Mobvoi), ovšem pouze se zastaralým Wear OS 2! Na Google I/O jsme se pouze dověděli neurčité náznaky o tom, že své hodinky letos chystají i další výrobci, ovšem o novém hodinkovém systému nepadlo ani slovo...

Wear OS 3 jako by neexistoval

...ano, Google se náznakem zmínil o podpoře SOS či o aplikaci Google Wallet, to ale bylo z tohoto úhlu pohledu vše. Podle analytiků chce Google systém Wear OS 3.0 blíže zmínit až u podzimního představení hodinek Pixel Watch, a tím tak částečně zamaskovat svou rok a půl dlouhou nečinnost. Minimálně jeden slide prezentace by pak měl Google věnovat i konkurenčním výrobcům hodinek. Jenže, o dříve slibovaném updatu starších modelů na novou verzi systému, je zatím ticho po pěšině. A pokud se neplní černý scénář, starší hodinky už nový systém nedostanou.

Nové hodinky s Wear OS 3 pak můžeme očekávat na předvánočním trhu, který bude pro spoustu „hodinkových“ značek stěžejní. A zastavit se musíme i nad čipsetem hodinek Pixel Watch, jímž má být Exynos 9110. Tedy čipset, který poháněl první generaci Galaxy Watch z roku 2018. A i na tom je vidět, že vývoj hodinek Pixel Watch trvá (možná až příliš) dlouho...

Představení hodinek Galaxy Watch4:

Zdroj Thelec, Androidcentral