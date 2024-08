Skládací smartphony jsou pomalu mainstream, jako další stupeň vývoje mají přijít plně flexibilní telefony

Efektivnější uspořádání komponentů: Flexibilní komponenty umožňují lepší využití prostoru. Například pružná baterie by mohla být obalena kolem jiného komponentu, čímž by se snížilo množství nevyužitého prostoru. To je zvláště důležité u moderních smartphonů, kde je poptávka po velkých bateriích a výkonných procesorech, ale zároveň po lehkém a elegantním designu. Nicméně, tento argument ztrácí na síle, pokud se flexibilní komponenty stanou méně účinnými. Flexibilní baterie často mají nižší energetickou hustotu a kapacitu než tradiční technologie, což znamená, že by bylo potřeba většího objemu baterie.