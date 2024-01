Skládací telefony budou mít i letos do mainstreamu daleko. Pro výrobce jsou přesto klíčové

Už v lednu je jasné, že i letos budou pro mobilní výrobce skládací telefony velmi důležitými produkty v portfoliu. A to přesto, že se za posledních let neudála žádná „skládací revoluce“, jak někteří z analytiků očekávali. Segment skládacích „knížek“ a véček je na trhu už pět let, jenže za tu dobu si telefony nových konstrukcí vydobyly jen 1% tržní podíl. Od mainstreamu tak mají hodně daleko, a možná je to i kvůli tomu, že se stále čeká na Apple...



Skládací telefony začaly u formátu knížky, kvůli nižší pořizovací ceně jsou však v kurzu spíše skládací véčka

Průkopníkem skládacích telefonů byl Samsung, který je i nadále bere jako klíčové produkty pro odlišení oproti ostatními výrobcům, a současně vyzdvihuje jejich možnosti a flexibilitu, kterou jsou tato zařízení schopná nabídnout. Podle Honoru jsou skládací zařízení budoucností smartphonů. A to v té míře, jako mají vztah elektrické automobily s vozidly poháněnými spalovacím motorem. Podle čínské značky se už (konečně) přibližujeme k bodu, kdy se ze skládacích telefonů může brzy stát mainstream.

A, to se mobilním značkám dlouhodobě nedaří. Samsung, Motorola, Huawei, Honor, Google, Xiaomi i Oppo mají skládací telefony, na něž se nedaří nalákat běžné spotřebitele. Prakticky všichni velcí hráči se naplno ponořili do světa skládacích telefonů, v němž chybí jen Apple. Ten o skládačky zatím neprojevil sebemenší zájem. Patenty naznačují, že bychom se mohli v budoucnu dočkat skládacího iPadu, žádné konkrétní kroky ale zatím vidět nejsou.

Podle agentury Counterpoint se má v letošním roce prodat zhruba 16 milionů skládacích telefonů, což by bylo jen 1,3 % z očekávaného ročního prodeje 1,2 miliard smartphonů! Uživatele podle analytiků odrazují zejména obavy o spolehlivost a užitečnost těchto zařízení, na prvním místě je však samozřejmě jejich vysoká pořizovací cena.

Na trhu chybí cenově dostupné modely

Skládacím telefonům se však na některých trzích daří lépe, než na jiných. Získávají stále větší tržní podíl třeba mezi prémiovými smartphony v USA a Číně. Podle Counterpointu mají prodeje skládacích zařízení do roku 2027 překonat třetinu prodaných smartphonů s cenou přes 600 dolarů, resp. 13 500 Kč. I to je však stále žalostně málo.

Problémem je ale i vysoká míra vracení skládacích telefonů prodejcům v zákonných lhůtách, protože si na ně zákazníci nezvykli nebo mají jiné výhrady. Agentura Canalys uvádí, že 5 až 10 % prodaných véček a „knížek“ se vrací zpět k prodejcům, a tento podíl je daleko vyšší, než u tradičních smartphonů. Jenže, mobilní výrobci neřeší jen jeden problém. Pokud už uživatele přesvědčí, aby přešel do segmentu skládacích zařízení, musí mu postupem času také přidat další důvody, aby v něm zůstali a nevrátili se zpět ke klasické konstrukci.

Čínské značky navíc zjistily, že domácí trh je těmto konstrukcím daleko více nakloněný, než některé globální trhy, a tak se mimo své domovské hranice příliš nehrnou. Meziročně se zde ve třetím čtvrtletí prodej těchto zařízení téměř zdvojnásobil. Evropa by zase potřebovala příchod skládaček dalších značek, které by snížily ceny i současně dostupných modelů. Jenže nic z toho se neděje, a tak se stále nacházíme v jakémsi začarovaném kruhu.

Nově objevená atraktivita

Z globálního pohledu dominuje celému segmentu Samsung se 73% tržním podílem skládacích telefonů za poslední evidované čtvrtletí. Přesto to na nějaký velký růst odvětví zatím nevypadá. Už několik let v recenzích skládaček zmiňujeme fakt, že trh potřebuje levnější skládací modely jako sůl. Neexistuje žádný jiný způsob, jak udělat mainstream z telefonů, které stojí až 50 tisíc korun. U běžných smartphonů dominují prodeje nižší a střední třídy, a u skládaček tomu nebude jinak.

Mobilní výrobci se toho však zatím bojí, protože jim prodeje drahých skládaček kompenzují nižší marže u levnějších telefonů. Současně však případné levnější modely nesmí nijak šetřit na konstrukci a pantu, což by ublížilo celému segmentu. Jenže, když bude stejně odolný a funkční pant součástí telefonu za 10 a 50 tisíc, asi uhádnete, kterému z modelů dají uživatelé přednost. A to i tehdy, když by měly mít oba telefony diametrálně odlišné specifikace. Na trhu totiž prakticky chybí možnost si skládací telefony „vyzkoušet“ za malou finanční investici.

Ono i 17 tisíc za Motorolu Razr 40 může být pro spoustu uživatelů být příliš, nehledě na ceny skládacích hybridů typu knížka, které jsou ještě daleko vyšší.

Jak jste na tom vy? Uvažujete (či jej dokonce už používáte) nebo naopak o skládacím telefonu neuvažujete? Mají nějaké nedostatky, kvůli kterým si nedokážete představit, že byste je používali místo běžného smartphonu? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.

Zdroj: Arstechnica