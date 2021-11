Skládačka i slider v jednom. Koncept hybridu od Samsungu ukazuje zajímavé spojení

Samsung je aktuálně nejvýznamnějším hráčem na trhu se skládacími smartphony, které uvedl v několika provedeních i generacích. Firma však evidentně stále neusíná na vavřínech a vymýšlí, jak skládací telefony ještě více vylepšit. Správnou cestou může být například letos podaný patent spojující dvě moderní technologie.

Ukazuje totiž skládací telefon od Samsungu, jehož displej není jen ohebný, ale také flexibilní. Po otevření uživatel získá velký displej o velikosti cca 7,6“, který se však ještě zhruba o čtvrtinu rozšíří vyjetím displeje do boku telefonu. Výhodou by bylo i to, že by konečně odpadlo omezení toho, že řada Fold měla vnitřní displej pouze čtvercový, což bylo nepraktické například u videa. Tímto by firma většímu displeji opět navrátila širokoúhlý formát.

V patentu se ale hovoří i o tom, že by displej šlo vysouvat dokonce i v zavřeném stavu, kdyby vysunutá část mohla zobrazovat některé užitečné informace jako je čas, stav baterie nebo některé relevantní notifikace a informace aplikací. Flexibilní displej by přišel vhod i v polootevřeném stavu, kdy by byl telefon položený na stole, jeho spodní hlavní část displeje sloužila jako obrazová plocha a ve vysunuté části by se objevila virtuální klávesnice.

Patent se překvapivě zaměřuje i na fotoaparát skládacího slideru. Ten je pětinásobný a nabídne i teleobjektiv s periskopickými čočkami. Samozřejmě se jedná pouze o patent a schématické kresby, přesto to je takové první znamení toho, že nechce aby jeho skládací telefony hrály stran fotoaparátu druhé housle za vlajkovými modely jako doposud. Kdy a zda vůbec se podobného zařízení dočkáme ukáže až čas.

Jak Samsung testuje nové skládací telefony:

Zdroj: LetsGoDigital