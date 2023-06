Skládačka jako možná podoba digitálního detoxu. Povedený koncept si pomáhá vnějším E-ink displejem

V poslední době se stále častěji omílá závislost na smartphonech. Jedná se o vážný problém, který však mladá generace řeší po svém. Spousta mladších uživatelů volí stále častěji únik ze světa, ve kterém jsou neustále připojení a současně zahlcení informacemi, a to návratem k hloupým telefonům. Designér Andrea Mangone však v rámci svého konceptu dokázal spojit oba světy. Skládací véčko má vnitřní displej takový, jak jej znáte, jenže v zavřeném stavu se díky E-ink displeji vracíte o dvacet let nazpět.

Designový koncept nazvaný 0/1 phone vypadá na první pohled jako skládací véčko od Samsungu, Motoroly nebo Oppa. V rozevřeném stavu je dominantou skládací displej s rozlišením 2 640 × 1 080 pix a s průstřelem pro selfie. V tomto véčku je tedy všechno to, co znáte z aktuálních moderních smartphonů, jenže v zavřeném stavu se tato situace diametrálně mění.



Tohle není žádný rediobudík. Jen digitální detox v podání konceptu 0/1 phone, který při postavení na hranu vypne veškeré notifikace

K dispozici je totiž pouze velký E-ink displej, který zobrazuje jen několik základních informací a má velmi omezené možnosti. Zatímco mobilní výrobci jdou u letošních „véček“ cestou co největšího vnějšího displeje, přes nějž chtějí zpřístupnit co nejvíce funkcí a optimalizovaných aplikací, autor designového konceptu vidí zavření véčka jako únik do světa, kdy telefony ještě nebyly neustále připojeny k internetu a neexistovaly sociální sítě.

Vnější displej vám tedy ukáže aktuální čas, upomínky, nadcházející schůzky z kalendáře, spustí nahrávání zvuků nebo umožní ovládat přehrávání hudby. Současně by telefon v tomto stavu zobrazoval notifikace, které by vás vybízely k otevření véčka. Jenže, díky přísně rovným hranám by bylo možné 0/1 phone postavit na rovný povrch tak, že by se z véčka stalo něco na způsob chytrého digitálního budíku. V tu chvíli by se aktivoval režim, v němž vás nebudou vyrušovat prakticky žádné notifikace.

Nejoblíbenější skládací telefony

Další oblíbené skládací telefony

Autor konceptu uvádí, že by tělo mělo být vyrobeno z hliníku a doplněné bílou kůží. Součástí slotu pro SIM kartu má být visačka s názvem telefonu. Hlavní fotoaparáty jsou u tohoto designového konceptu dva, ovšem přes vnější displej je ovládat nelze, pouze v případě rozevřeného telefonu. Nabíjení véčka by mělo být k dispozici pouze v bezdrátové podobě, stačilo by jej v zavřeném stavu položit prolisem s fotoaparáty do přibalené dobíjecí podložky s „vaničkou“.

E-ink a AMOLED je neznámá kombinace

Rendery tohoto zařízení vypadají skvěle, snad skoro, jako bychom měli na dosah fyzické zařízení. Jenže se bohužel jedná jen o designový koncept, o jehož výrobě nepadlo ani slovo. Jenže, zatímco designové koncepty běžně zobrazují záležitosti, které nelze současnými technologiemi vyrobit, u tohoto véčka to rozhodně neplatí.



U konceptu se jako hlavní materiál uvádí hliník doplněný kůží, nabíjení tohoto véčka by bylo k dispozici pouze v bezdrátové podobě

Vše, co je prezentováno designérem, by dnes v telefonu klidně mohlo existovat. Široký rám, popř. pant, na němž může telefon stát, nulová mezera v zavřeném stavu, bezdrátové dobíjení či úsporný vnější E-ink displej - to vše máme k dispozici už dnes. Jenže, na spojení vnějšího E-ink panelu a vnitřního AMOLEDu z mobilních výrobců dosud nikdo nepomyslel. Která značka se chytí zařízení, které uvnitř nabídne moderní smartphone a z vnější strany zase telefon určený pro digitální detox? Něco nám říká, že to minimálně ještě pár let potrvá...

Uvítali byste existenci podobného telefonu i ve skutečnosti? Má podle vás kombinace skládacího AMOLED displeje a vnějšího E-ink panelu smysl?

Zdroj: Andreamangone