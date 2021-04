Skládačka s výsuvným displejem? Koncept TCL Fold 'n Roll se stylusem vypadá skvěle

Firma TCL již delší dobu experimentuje se skládacími displeji, jenže u smartphonů se delší dobu hovoří i o rolovacích panelech... tak proč obě konstrukce nezkombinovat? Výsledkem je povedený futuristický koncept Fold 'n Roll, který ukazuje směr, jímž by se mohly vydat skládačky budoucnosti.

Chcete používat telefon, tabletofon nebo tablet? A co takhle všechno dohromady! Skládačka s vnějším skládacím displejem ve stylu první generace Huawei Mate X v zavřeném stavu připomíná smartphone s 6,87" displejem. Pokud zadní část neaktivního displeje vyklopíte směrem dopředu, dostanete „phablet“ s 8,85" panelem. Z levé části je však displej ještě částečně schován v těle telefonu, a jakmile se vyroluje, máte před sebou tablet s úhlopříčkou rovných 10 palců!

Příjemným bonusem je také postupná změna poměru stran displeje, základní panel je protažen do výšky, „phabletový“ mód je čtverec, zatímco tabletový režim má hodně blízko k obdélníku. TCL u konceptu vyzdvihuje skutečný režim „all in one“, protože kombinace dvou konstrukcí pokrývá hned tři segmenty chytrých zařízení. V těle telefonu jsme si mimo reproduktoru a USB-C konektoru všimli i šachtice pro stylus, což by z tohoto konceptu dělalo skutečně unikátní zařízení.

Futuristický koncept TCL Fold 'n Roll:

Zatím se však jedná pouze o koncept, TCL však uvádí, že komunikuje se svými partnery a dodavateli ohledně vyšší odolnosti vnějších skládacích displejů, které jsou daleko náchylnější na poškození než panely, které skládáte polovinami k sobě. Krycí vrstva displeje je u prototypu plastová, v ideálním případě by měla být vyrobena z ohebného skla. TCL sice v dohledné době žádné takovéto hybridní zařízení neoznámí, mobilní budoucnost však vypadá dost zajímavě.