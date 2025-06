Skleněný design protekl také do watchOS 26. Se správnými Apple Watch budete rychle cukat zápěstím

Při velkém přečíslování platforem se hodinkový systém Applu posunul z verze 11 rovnou na watchOS 26. Změny jsou hlavně designové, ačkoli pár nových funkcí se také najde. Apple do hodinek zapojí víc umělé inteligence, například i do nově představené funkce Workout Buddy. Aktualizace na watchOS 26 bude na podzim dostupná pro Apple Watch Series 6 a novější.

Hlavní vizuální změnou je implementace designu nazvaného Liquid Glass, který je nově společný všem platformám Applu. Využívá vykreslování obrazu v reálném čase a vytváří tak různé efekty odrazů a lomu světla. Na hodinkách si tohoto designu všimnete například ve widgetech Smart Stack, v ovládacím centru, na cifernících a při procházení nabídkou aplikací. Číslice na ciferníku s vlastními fotografiemi jsou upravovány na míru scéně fotky podobně jako na iPhonech v iOS 26.

Ciferníky budou zase o něco zábavnější. Pokud zvolíte ciferník s vlastní fotkou, hodinky vám umožní ji prohodit za jiný snímek z vaší galerie při každém novém zvednutí zápěstí. Přepracována byla také galerie ciferníků přímo v hodinkách i v aplikaci Watch na iPhonu. Ciferníky jsou seskupovány do kolekci, takže výběr toho pravého bude ještě snazší.

Workout Buddy s Apple Intelligence

Novou funkcí je Workout Buddy, která využívá Apple Intelligence k poskytování personalizovaných motivačních komentářů během cvičení. Systém analyzuje data jako srdeční tep, tempo, vzdálenost, stav Activity kroužků a osobní fitness historii.

Funkce poskytuje komentáře před začátkem cvičení, během něj i po jeho ukončení. Například může informovat o pokroku v týdenním běžeckém kilometry nebo upozornit na dosažení nového milníku. Workout Buddy bude dostupný s Bluetooth sluchátky a vyžaduje iPhone s podporou Apple Intelligence. Komentovat od hodinek si můžete nechat svůj výkon v běhu, chůzi, cyklistice, HIIT a silovém tréninku.

Výraznou změnou designu projde aplikace Workout. Obsahuje čtyři nová tlačítka v rozích, kterými se dostanete k funkcím Workout Views, Custom Workout, Pacer a Race Route. Můžete si nastavit automatické přehrávání hudby a podcastů při začátku cvičení. Apple Music dokáže vybrat vhodný playlist na základě typu cvičení a hudebních preferencí uživatele.

Chytrá sada widgetů Smart Stack získala vylepšené predikční algoritmy, které využívají kontextová data, senzory a uživatelské rutiny. Novou funkcí jsou proaktivní návrhy, které se zobrazí jako vizuální nápověda vytvořená ve stylu grafiky Liquid Glass. Také do aplikace Zprávy na hodinkách se podobně jako na iPhonech v iOS 26 dostává živý překlad, který automaticky překládá příchozí zprávy do jazyka uživatele a odpovědi pro příjemce překládá zpět do jeho jazyka.

Tato funkce bude dostupná na Apple Watch Series 9, Series 10 a Ultra 2 s podporovaným iPhonem s umělou inteligencí. U těchto nejnovějších generací hodinek bude zpřístupněna nová funkce „rychlé otočení zápěstím“ pro rychlé zavírání notifikací. Toto gesto využívá akcelerometr, gyroskop a model strojového učení.

Aktualizace na watchOS 26 vyjde na podzim pro Apple Watch Series 6 a novější, Apple Watch SE (2. generace) a všechny modely Apple Watch Ultra. Hodinky musí být spárované s iPhonem 11 a novějšími modely s nainstalovaným systémem iOS 26. Funkce obsahující Apple Intelligence vyžadují připojení k modelům iPhone 16, iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max.