Skoro dvě třetiny přístupů na web jsou z mobilu. Největší provoz vykazují zařízení s Androidem

Smartphony dominují webovému provozu a to dost výrazně. Přístup z mobilů na internet stabilně roste už 10 let

Smartphony pokračují ve své dominanci a už dávno neplatí, že by se jednalo pouze o sekundární zařízení – pro mnoho z nás představují primární nástroj pro přístup k internetu. Jedná se o trend moderní doby, přičemž podíl smartphonů výrazně roste od poloviny roku 2023. Z historického pohledu procenta přístupů z mobilních zařízení stabilně narůstají už od roku 2015. Dnes pochází až 64 % přístupů na web právě z mobilních zařízení.



Podíl přístupu k internetu z mobilních zařízení (od roku 2015 až po druhé čtvrtletí letošního roku)

Klasické počítače a notebooky evidují při pohledu na přístupy k internetu výrazný ústup. V historii došlo jen k několika poklesům, kdy misky vah na svou stranu převážily počítače. Naposledy se tak stalo v první polovině roku 2023, kdy podíl telefonu poklesl z 60 na 53 procent. Od té doby však registrujeme stálý růst, a dá se předpokládat, že to tak bude pokračovat i do budoucna. Telefony budeme pro přístup k internetu využívat stále častěji a to na úkor počítačů a notebooků.



V mobilních přístupech, už kvůli tržnímu podílu, samozřejmě dominuje Android

V přístupech k internetu ze smartphonů dominuje Asie, kde telefony drží podíl 71,3 %. Naopak Evropa je k tomuto trendu vlažnější – přístupy z mobilů zde mají pouze padesátiprocentní podíl. Z pohledu operačních systémů je jedničkou Android, což je logické i vzhledem k tržním podílům jednotlivých mobilních platforem. 72,72 % mobilních přístupů zajišťuje operační systém Android, zbylých 26,92 % připadá na iOS.

Jak je to u vás? Je pro vás primární zařízení pro přístup k internetu smartphone, nebo spíše tablet, počítač a nebo to máte zcela vyrovnané?