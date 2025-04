Toto je 7 skrytých funkcí hodinek Garmin, o kterých se moc neví

Stačí displej hodinek zapnout dlaní, který následně ztmavne. Dle modelu hodinek to může trvat až čtyři sekundy. Displej hodinek můžete opětovně aplikovat poklepáním na displej, stisknutím tlačítka „světlo“ nebo rychlým pohybem zápěstí. Jakmile tak učiníte, budete rázem zpět na úvodní obrazovce hodinek. A to bez jakéhokoliv dalšího přemýšlení.

V hodinkách od Garminu si můžete nastavit i vlastní klávesové zkratky, a že jich rozhodně není málo. Zkratek můžete nastavit celkem sedm, a to konkrétně:

Svítilna se u hodinek hodí tehdy, když jdete v noci do ložnice, procházíte přes nástrahy v dětském pokoji nebo při nočním návratu domů hledáte, kam přesně zasunout klíč. Když máte hodinky s fyzickou svítilnou, stačí jen stisknout tlačítko, které je na levé straně nahoře.

Když máte na hodinkách ciferník s datovými poli (tzv. „komplikacemi“), doslova na vás volají, abyste se jich dotknuli, a přešli do odpovídající nabídky. Jenže když se těchto prvků dotknete, nic se neděje.

Najít můj telefon

To, že dokáží hodinky vyhledat blízký telefon, není žádná novinka. Umí to, nejen chytré, ale i polochytré modely hodinek. Na funkci se však často zapomíná. A když hledáte telefon, často se prohrabujete místy, kde by mohl ležet, a na hodinky si nevzpomenete.



Navigace na ztracený telefon při cvičení

Hodinky od Garminu však dokáží vyhledat spárovaný telefon, který jste ztratili při cvičení. Nastavení funkce najdete přes menu a dále pak přes Oznámení a upozornění – Upozornění systému – Upozornění Najít můj telefon. Když se telefon v průběhu aktivity odpojí (např. vypadne z kapsy), hodinky vám o tom dají vědět a dokáží navigovat k jeho poslední známé poloze. Na mapě jej vidíte jako „Ztracený telefon“. Na displeji hodinek při přiblížení uvidíte indikátor signálu (čím budete telefonu blíže, tím bude signál vyšší), a v blízkosti na něm můžete aktivovat vyhledání podle zvuku.