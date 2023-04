Toto je 5 skrytých funkcí iPhonů a Androidů. Znáte tyto užitečné vychytávky?

U iPhonů máte možnost o něco komplexnější. V rámci souhrnů oznámení můžete notifikace vybraných aplikací automaticky odkládat, a nechat si je zobrazit až v daném čase. Urgentní notifikace mohou dorazit okamžitě, na ty ostatní si však klidně můžete počkat až do stanoveného času. O žádné notifikace nepřijdete, a řešit je budete až tehdy, když na ně budete mít čas. Inu, co oči nevidí, srdce nebolí...

Smartphony dnes používáme doslova na každém kroku, ale málokdo z nás je má prozkoumané do těch nejmenších detailů. V tomto článku se podíváme na užitečné funkce Androidů a iPhonů, které možná zůstaly pod vaší „rozlišovací schopností“, ale stojí za to je čas od času použít.

U Androidů hledejte režim v nastavení pod zkratkou Nerušit, typicky se funkce nachází v Nastavení v nabídce Zvuk a vibrace, popř. pod položkou Oznámení. U iPhonů zase funkci hledejte v Nastavení - Soustředění. A není nic jednoduššího, než si tento režim nechat zapínat automaticky. V daný čas se režim zapne, a nad ránem zase vypne. Celou záležitost můžete ještě vyšperkovat automatickou aktivací a deaktivací filtru modrého světla či Always On režimu. V noci se sice hodí, ale proč nechat displej zbytečně svítit, když spíte?

Režimy pro soustředění

Režim Nerušit je jen jednou položkou, která je zastřešená názvem Soustředění. Najdete ji, jak u Androidů, tak u iPhonů, a sdružuje nastavení pro jednotlivé aktivity či fáze dne, u kterých se aplikují předem stanovená nastavení telefonu. Např. se může snížit hlasitost, utlumit jas displeje, otevře vybraná aplikace či dočasně omezí notifikace aplikací a oznámení. Můžete také přehrát hudbu, zapnout černobílý režim, displeje či přidat různé systémové akce. Některé režimy se aktivují ručně, jiné v zadaném časovém intervalu nebo tehdy, když dorazíte na místo určení, např. do práce, či bude splněna nějaká jiná podmínka.



Takto vypadá režim Soustředění u Samsungů, jedním tlačítkem si vytvoříte zcela nový režim podle svých představ. A to včetně systémových akcí a určité automatizace

Práce, Spánek či Odpočinek - to jsou jen některé předpřipravené režimy soustředění, které můžete, ale nemusíte využít. U obou zmiňovaných platforem si můžete vytvořit i svůj vlastní režim. Začnete názvem a ikonou, pokračujete přes režim Nerušit, omezení použití aplikací, omezení nastavení, čas aktivace a případně režim doplníte o změnu pozadí na zamykací a domovské obrazovce či na připojených hodinkách.

Chce to chvíli na objevování a zkoušení, ale dáme ruku do ohně za to, že „ten svůj“ režim pro práci, odpočinek a zábavu budete mít dopilovaný do nejmenších detailů už za pár dní.